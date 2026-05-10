عتباتی:۳۵۰۰ تن کالا در مدت جنگ رمضان از گمرک بازرگان وارد کشور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه دذ جلسه حقوق عامه ای که در گمرک بازرگان و با حضور رئیس دادگستری و دادستان ماکو، رئیس منطقه آزاد ماکو و فرماندار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: امروز با توجه به وضعیت خاص کشور اهمیت و حساسیت گمرک و استان آذربایجان غربی خود را پر رنگ تر نشان می دهد.

وی ادامه داد: با مصوبه شورای دستگاه های نظارتی در راستای تسریع و تسهیل ورود کالاهای ضروری مردم، طی دو ماه ۳۵۰۰ تن کالا که ۱۱۰۰ تن آن اقلام دارویی بود از گمرک بازرگان وارد کشور شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: دشمن در جنگ تحمیلی رمضان از اقدام نظامی خود با حضور پر شور مردم که پای انقلاب هستند شکست خورد و به همین خاطر به اختلال در تامین کالاهای مورد نیاز مردم و معیشت آنها و ایجاد نارضایتی اجتماعی روی آورده است و در این بین استان آذربایجان غربی با چندین پایانه بین المللی ظرفیت بسیار خوبی در خنثی کردن این توطئه ها دارد.

مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: کشور در یک شرایط جنگی و تحریم های ناجوانمردانه همه جانبه قرار دارد، لذا مدیران باید اختلاف نظر و دیدگاه ها را کنار گذارند و از ظرفیت مرزهای استان برای پوشش همه کشور بهره گیرند.

وی افزود: برخی از ارگانها برای تسریع و تسهیل ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم باید پیش‌دستانه عمل کنند و نباید تعلل باعث بروز مشکل در تامین مایحتاج مردم شود و در این امر تشکیلات قضایی در کنار آنها است.

عتباتی با اشاره به ورود ۱۵۰۰ تن کنجاله سویا به انبارهای کمرگ خواستار ترخیص آنها توسط وارد کننده ظرف یک هفته شد و بیان داشت در غیر اینصورت پیگیری قضایی در این مورد صورت خواهد گرفت.

همچنین با صدور دستورات قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی کمک به روان شدن ترافیک پایانه و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و رانندگان تریلر مورد بررسی قرار گرفت.

عتباتی با اشاره به اینکه این مجموعه ها که در زمینه حمل و نقل و لجستیک تریلر ها و ارائه خدمات به مسافران و رانندگان تریلر که از ضروریات لازم برای تجارت است، گفت: این مجموعه ها در همجواری گمرک بازرگان که بزرگترین گمرک زمینی کشور و دروازه اروپا است واقع شده اند، به همین خاطر اهمیت ویژه‌ای در ساماندهی جریان صادرات و واردات کالا خصوصاً کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم خاصه در این ایام دارند.