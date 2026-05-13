ارائه ۴۵۰ خدمات تخصصی تالاسمی در شاهرود به بیماران

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه ۴۵۰ خدمت تخصصی به بیماران تالاسمی طی یکسال گذشته در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد و بیان کرد: با تلاش شبانه روزی مجموعه سلامت شاهرود انجام این خدمات مستمر ادامه دار است.

وی از انجام ۳۵۰ تزریق خون برای این بیماران در همین بازه مذکور خبر داد و اضافه کرد: خدمات منظم و بدون وقفه در مراکز درمانی به این بیماران ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تاکید به اینکه این بیماران نیازمند خدمات تخصصی درمانی، مراقبتی و حمایتی هستند، ادامه داد: همکاری کادر درمان برای تحقق این اهداف تاکنون مطلوب بوده است.

امامیان با تاکید به اینکه ادامه روند درمان به منظور حفظ کیفیت زندگی بیماران تالاسمی در شاهرود به جد پیگیری می شود، اظهار کرد: در این مهم پزشکان، پرستاران، کارشناسان آزمایشگاه و نیروهای بانک خون یاور و همراه همیشگی این بیماران هستند.

وی به لزوم تسهیل خدمات به این بیماران تاکید کرد و افزود: بیماری تالاسمی همچنان نیازمند آگاهی بخشی هر چه بیشتر در جامعه است.