نعیم قاسم: هرگز تسلیم رژیم صهیونیستی نخواهیم شد؛ قدردان ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در پیامی به آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه ایران اعلام کرد: از پیام شما که بیانگر نگرانی، عشق و حمایت شما از حزبالله لبنان، مقاومت اسلامی آن و حامیان ثابت قدم و مقاوم آن بود، سپاسگزاریم.
دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: در لبنان، ما با یک دشمن وحشی اسرائیلی روبرو هستیم که به دنبال توسعهطلبی، اشغال و غصب حاکمیت ملتهای منطقه ما است، همانطور که در فلسطین اشغالی و قدس چنین میکند. این دشمن توسط رژیم ظالم و ستمگر آمریکا با تمام توان و منابع خود، در میان سکوت کرکننده جهانی و همدستی برخی در غرب که تسلیم این دشمن هستند، پشتیبانی میشود.
نعیم قاسم تاکید کرد: با این حال، تاریخ حزبالله و همه رزمندگان شریف مقاومت مختلف نشان میدهد که آنها با دشمن اسرائیلی مقابله کردند و در سال آزادسازی، ۲۰۰۰، آنها را از سرزمین ما بیرون راندند. اشغالگران که نتوانستند شکست را تحمل کنند، تجاوز خود را در سال ۲۰۰۶ به مدت سی و سه روز تکرار کردند، اما شکست خوردند. سپس حمله وحشیانه دیگری را آغاز کردند که منجر به شهادت سید شهیدان امت، سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه) به همراه دیگر رهبران و شهدای صالح شد و منجر به جانفشانی ای عظیم رزمندگان مقاومت، مردم و تخریب خانهها و روستاها در سپتامبر ۲۰۲۴ شد.
دبیر کل حزب الله لبنان در پیام خود آورده است: ما در نبرد «اولی الباس» با آنها مقابله کردیم. آنها امروز، از دوم مارس، تجاوز خود را تکرار کردند و ما در نبرد «العصف الماکول» با آنها مقابله کردیم. مقاومت و پایگاه مردمی ثابت کردهاند که در برابر اشغال نفوذناپذیرند. آنها تسلیم آن نخواهند شد و ان شاء الله، اهداف دشمن محقق نخواهد شد.
وی افزود: دشمن چارهای جز ناامیدی، توقف تجاوز، عقبنشینی از سرزمین اشغالی ما، آزادی اسرا و دست برداشتن از بهانههای تجاوز نخواهد داشت. دشمن با تجاوز و جنایات خود نه به ثبات و نه به آیندهای دست خواهد یافت.
در این پیام تاکید شده است: حمایت جمهوری اسلامی ایران، از همان ابتدای تأسیس حزبالله در سال ۱۹۸۲ به فرمان امام خمینی(روحش پاک و مطهر باد) و حمایت مستمر آن تحت نظارت امام خامنهای(روحش پاک و مطهر باد) از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به ویژه نیروی قدس، ما را قادر ساخت تا جنوب لبنان را در سال ۲۰۰۰ آزاد کنیم و با تجاوزهای مکرر دشمن اسرائیلی تا به امروز مقابله کنیم. همه اینها در سایه حمایت و پشتیبانی مردم عزیز ایران محقق شد.
شیخ نعیم قاسم بیان کرد: از ایران به خاطر تحمل هزینه های فراوان در نتیجه حمایت از حقوق ما بر سرزمین، کرامت و عزتمان سپاسگزاریم.
وی تاکید کرد: تجاوز وحشیانه آمریکایی-اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران با هدف ضربه زدن به پرچم آزادی و استقلال، حمایت از مظلومان و دفاع از فلسطین و قدس صورت میگیرد؛ اما مقاومت شجاعانه ملت ایران، نیروهای مسلح و رهبری حکیمانه ایشان تحت رهبری آیتالله سید مجتبی (حفظه الله) در کنار نقش مؤثر علما، به خواست خدا ، پیروزی را به ارمغان خواهد آورد و دوران جدیدی را در منطقه و جهان آغاز خواهد کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: از خداوند متعال پیروزی جمهوری اسلامی ایران و همه نیروهای مقاومت در منطقه و تسکین آلام امت اسلامی، به ویژه ملت شجاع و عزیز فلسطین را مسئلت داریم.
در پایان پیام دبیر کل حزب الله لبنان به آیت الله اعرافی آمده است: بار دیگر مراتب سپاس خود را از حضرتعالی و از طریق شما از حوزههای علمیه، علمای محترم و مردم عزیز ایران، ابراز می داریم.
