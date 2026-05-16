۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

لیگ قهرمانان آسیا- اندونزی؛

والیبال ایران با شکست ژاپن جهانی شد/صعود شاگردان عطایی به فینال

تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان در مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ موفق به شکست حریف ژاپنی شد تا علاوه بر کسب سهمیه رقابت‌های جهانی، به دیدار فینال این مسابقات صعود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در پونتیاناک اندونزی آغاز شده است و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود. مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت) با دو دیدار پیگیری می‌شود که تیم فولاد سیرجان ایرانیان از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به مصاف جی تکت استینگ آئیچی از کشور ژاپن رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید. شاگردان بهروز عطایی در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا اجازه خودنمایی به حریف قدرتمند ژاپنی خود ندهند.

علی رمضانی، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین توخته، علی حاجی پور، الکساندر نیکولوف، محمد ولی زاده و مهدی مرندی ترکیب شروع کننده تیم فولاد سیرجان در این مسابقه بودند. اشکان حق‌دوست، علی شفیعی، رسول شهسواری، امیرحسین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر و امیرحسین ساداتی دیگر بازیکنان این تیم در این رقابت‌ها هستند که با صلاحدید بهروز عطایی در مسابقه حضور می‌یابند.

در دیگر دیدار این مرحله و از ساعت ۱۵:۳۰؛ تیم‌های جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس و هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره جنوبی به مصاف یکدیگر می‌روند که برنده این مسابقه علاوه بر کسب سهمیه جهانی، حریف فولاد سیرجان در فینال می‌شود.

دیدارهای رده بندی و فینال لیگ قهرمانان مردان آسیا فردا (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) برگزار می‌شود که دیدار رده بندی ساعت ۱۱:۳۰ و فینال از ساعت ۱۵:۳۰ شروع خواهد شد.

سیده فرزانه شریفی

