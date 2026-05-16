والیبال ایران با شکست ژاپن جهانی شد/صعود شاگردان عطایی به فینال

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا از روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در پونتیاناک اندونزی آغاز شده است و به مدت پنج روز پیگیری می‌شود. مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت) با دو دیدار پیگیری می‌شود که تیم فولاد سیرجان ایرانیان از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به مصاف جی تکت استینگ آئیچی از کشور ژاپن رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید. شاگردان بهروز عطایی در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا اجازه خودنمایی به حریف قدرتمند ژاپنی خود ندهند.



علی رمضانی، پوریا حسین خانزاده، امیرحسین توخته، علی حاجی پور، الکساندر نیکولوف، محمد ولی زاده و مهدی مرندی ترکیب شروع کننده تیم فولاد سیرجان در این مسابقه بودند. اشکان حق‌دوست، علی شفیعی، رسول شهسواری، امیرحسین خواجه خلیلی، اسماعیل مسافر و امیرحسین ساداتی دیگر بازیکنان این تیم در این رقابت‌ها هستند که با صلاحدید بهروز عطایی در مسابقه حضور می‌یابند.



در دیگر دیدار این مرحله و از ساعت ۱۵:۳۰؛ تیم‌های جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس و هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره جنوبی به مصاف یکدیگر می‌روند که برنده این مسابقه علاوه بر کسب سهمیه جهانی، حریف فولاد سیرجان در فینال می‌شود.



دیدارهای رده بندی و فینال لیگ قهرمانان مردان آسیا فردا (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) برگزار می‌شود که دیدار رده بندی ساعت ۱۱:۳۰ و فینال از ساعت ۱۵:۳۰ شروع خواهد شد.