۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

مهار آتش‌سوزی در نخیلات مغدان ـــ چابنارد

بستک-بخشدار مرکزی شهرستان بستک از مهار آتش سوزی در نخیلات مغدان ـــ چابنارد شهرستان بستک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال گزارش مردمی از وقوع آتش‌سوزی در نخیلات مغدان چاه‌بنارد واقع در بخش مرکزی شهرستان بستک، نیروهای آتش‌نشانی از پایگاه‌های تدرویه و زنگارد و همچنین ایستگاه آتش‌نشانی شهر بستک به همراه تانکرهای سیار بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

ماشاالله خنجی، بخشدار مرکزی شهرستان بستک، با اعلام این خبر گفت: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و همکاری نیروهای محلی، آتش‌سوزی مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش‌های نخلستان جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به سرعت انتشار شعله‌ها افزود: مشارکت مردم و اقدام سریع نیروهای امدادی نقش مهمی در کنترل حریق داشت.

خنجی بیان کرد: علت این آتش‌سوزی در دست بررسی است.

