به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال گزارش مردمی از وقوع آتش‌سوزی در نخیلات مغدان چاه‌بنارد واقع در بخش مرکزی شهرستان بستک، نیروهای آتش‌نشانی از پایگاه‌های تدرویه و زنگارد و همچنین ایستگاه آتش‌نشانی شهر بستک به همراه تانکرهای سیار بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

ماشاالله خنجی، بخشدار مرکزی شهرستان بستک، با اعلام این خبر گفت: با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و همکاری نیروهای محلی، آتش‌سوزی مهار شد و از گسترش آن به سایر بخش‌های نخلستان جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به سرعت انتشار شعله‌ها افزود: مشارکت مردم و اقدام سریع نیروهای امدادی نقش مهمی در کنترل حریق داشت.

خنجی بیان کرد: علت این آتش‌سوزی در دست بررسی است.