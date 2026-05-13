به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های تیم ملی هندبال برای حضور در بازیهای آسیایی گفت: در مورد حضور تیم ملی در ناگویا نمی دانیم تصمیم چیست و اینکه تیم بانوان و مردان اعزام می شوند یا نه هم نمی دانیم. به هر شکل تصور و برنامه ما مبنی بر اعزام تیم است و در همین مسیر برنامه ریزی می کنیم.



وی افزود: بعد پایان رقابتهای لیگ برتر بانوان و از یک هفته آینده اردو آغاز می شود و تمرینات را شروع می کنیم. در بخش مردان هم از خردادماه و بعد از برگزاری لیگ برتر تمرینات را شروع خواهیم کرد.



رئیس فدراسیون هندبال در خصوص وضعیت مربیان خارجی در راس تیم های ملی هم گفت: جمع بندی فدراسیون حضور مربی خارجی در تیم است اما شرایط کشور خاص است و در فضای فعلی مربیانی که مد نظر ما هستند حاضر به فعالیت نمی باشند. دو گزینه داریم که در حال بررسی هستیم تا به جمع بندی برسیم.



پاکدل خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تا اردوی اول با مربی خارجی باشد اما اگر نشد با مربی ایرانی شروع می کنیم. به هر حال شرایط خاصی است و مربیان به دلیل فضای حاکم حاضر به همکاری نیستند و منتظر هستند فضای جنگ بین ایران و آمریکا به کجا می رسد.



وی ادامه داد: در ۱۰ روز گذشته خیلی فشرده تر در حال برنامه ریزی اردوها و تعیین تکلیف مربیان هستیم اما جمع بندی نکردیم.



علیرضا پاکدل در مورد تصمیمات وزارت ورزش و کمیته برای اعزام تیم های هندبال هم گفت: هنوز تصمیمات جلسه را اعلام نکرده اند. در بانوان قبلا می گفتند که هیچ کدام از تیم ها اعزام نمی شود اما جلسه ای بوده و موضوع بررسی شده اما تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.