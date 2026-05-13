به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های تیم ملی هندبال برای حضور در بازیهای آسیایی گفت: در مورد حضور تیم ملی در ناگویا نمی دانیم تصمیم چیست و اینکه تیم بانوان و مردان اعزام می شوند یا نه هم نمی دانیم. به هر شکل تصور و برنامه ما مبنی بر اعزام تیم است و در همین مسیر برنامه ریزی می کنیم.
وی افزود: بعد پایان رقابتهای لیگ برتر بانوان و از یک هفته آینده اردو آغاز می شود و تمرینات را شروع می کنیم. در بخش مردان هم از خردادماه و بعد از برگزاری لیگ برتر تمرینات را شروع خواهیم کرد.
رئیس فدراسیون هندبال در خصوص وضعیت مربیان خارجی در راس تیم های ملی هم گفت: جمع بندی فدراسیون حضور مربی خارجی در تیم است اما شرایط کشور خاص است و در فضای فعلی مربیانی که مد نظر ما هستند حاضر به فعالیت نمی باشند. دو گزینه داریم که در حال بررسی هستیم تا به جمع بندی برسیم.
پاکدل خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم تا اردوی اول با مربی خارجی باشد اما اگر نشد با مربی ایرانی شروع می کنیم. به هر حال شرایط خاصی است و مربیان به دلیل فضای حاکم حاضر به همکاری نیستند و منتظر هستند فضای جنگ بین ایران و آمریکا به کجا می رسد.
وی ادامه داد: در ۱۰ روز گذشته خیلی فشرده تر در حال برنامه ریزی اردوها و تعیین تکلیف مربیان هستیم اما جمع بندی نکردیم.
علیرضا پاکدل در مورد تصمیمات وزارت ورزش و کمیته برای اعزام تیم های هندبال هم گفت: هنوز تصمیمات جلسه را اعلام نکرده اند. در بانوان قبلا می گفتند که هیچ کدام از تیم ها اعزام نمی شود اما جلسه ای بوده و موضوع بررسی شده اما تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.
رئیس فدراسیون هندبال از شروع برنامه اردوهای تیم ملی در روزهای آینده خبر داد و گفت: هر چند هنوز برنامه اعزام تیم هندبال به ناگویا قطعی نشده اما برنامه ریزی اردوها شروع شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های تیم ملی هندبال برای حضور در بازیهای آسیایی گفت: در مورد حضور تیم ملی در ناگویا نمی دانیم تصمیم چیست و اینکه تیم بانوان و مردان اعزام می شوند یا نه هم نمی دانیم. به هر شکل تصور و برنامه ما مبنی بر اعزام تیم است و در همین مسیر برنامه ریزی می کنیم.
نظر شما