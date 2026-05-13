  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

بدهی‌ها را باید پرداخت کنید؛

اعتراض تاج به تغییر مواضع باشگاه‌ها/ پرسه لیگ برتر فوتبال در بلاتکلیفی

اعتراض تاج به تغییر مواضع باشگاه‌ها/ پرسه لیگ برتر فوتبال در بلاتکلیفی

رئیس فدراسیون فوتبال از چرخش ۱۸۰ درجه‌ای برخی مدیران باشگاهی در تصمیم‌گیری درباره ادامه لیگ برتر پس از آتش‌بس در جنگ رمضان ناراضی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که پیش از این با جدیت بر برگزاری لیگ بیست‌وپنجم تاکید داشت، پس از جلسات مشورتی متعدد با مدیران باشگاه‌های لیگ برتری از تصمیم اولیه خود درباره ادامه مسابقات عقب‌نشینی کرد تا لیگ تعطیل شود و اردوهای تیم ملی با حضور بازیکنان داخلی به مدت ۲۱ روز برگزار شود.

با این حال تاج از رفتار اخیر برخی مدیران باشگاهی و گلایه‌های آنها و حتی برخی کارشناسان فوتبال، ابراز نارضایتی کرده است. این مدیران حالا خواستار تعطیلی بازی‌ها هستند تا از وضعیت مبهم بهره بیشتری ببرند. باشگاه‌های در حال سقوط به دنبال برگزاری لیگ بعدی با ترکیبی ضعیف و ۱۸ یتیمی هستند و باشگاه‌های مدعی حضور در آسیا نیز به دنبال کسب مجوز ویژه.

اعتراض تاج به تغییر مواضع باشگاه‌ها/ پرسه لیگ برتر فوتبال در بلاتکلیفی

رئیس فدراسیون فوتبال با انتقاد از این مواضع متناقض، تاکید کرده که مدیران باشگاه‌ها در جریان تعطیلی لیگ از تعهدات مالی خود غافل هستند و باید تمام قراردادهای بازیکنان و مربیان فصل جاری را بدون استثنا پرداخت کنند. تاج در نهایت اختیار ادامه لیگ برتر را به سازمان لیگ سپرده و اعلام کرده که نتیجه نهایی تصمیم سازمان لیگ پس از بررسی کامل به فدراسیون اعلام خواهد شد تا برای ارائه به فیفا آماده شود.

حال باید دید آیا فدراسیون نشینان با مواضع سازمان لیگ مبنی بر برگزاری رقابت ها پس از جام جهانی ۲۰۲۶ با وجود معرفی زودهنگام لیگ برتر موافقت می کنند یا روندی دیگری را با توجه به درخواست مدیران باشگاهی طی خواهند کرد.

کد مطلب 6829151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه