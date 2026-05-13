۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

پس از برگزاری رقابت‌های انتخابی؛

جودوکاران راه یافته به اردوی تیم جوانان ایران مشخص شدند

در پایان رقابت های انتخابی تیم جودو جوانان ایران، چهره ملی پوشان راه یافته به اردوی بعدی این تیم مشخص شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم جودو جوانان ایران امروز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و در پایان نفرات برتر هر وزن جواز حضور در تیم جوانان را به دست آوردند.

این مسابقات زیر نظر حامد ملک محمدی و رضا چاق خندق اعضای کادر فنی تیم جودو جوانان ایران برگزار شد. اسامی نفرات منتخب تیم جودوی جوانان عبارتند از:

۶۰- کیلوگرم
اول : محمدمبین محمدپور
دوم : محمدحسن نظری

۶۶- کیلوگرم
اول: علی محمد قربانی
دوم: امیرعلی حاجیان فر

۷۳- کیلوگرم
اول : ابولفضل بهرآبادی
دوم: علی راستگو

۸۱- کیلوگرم
اول: میثم وحدانی
دوم: ابولفضل ابراهیمی

۹۰- کیلوگرم
اول: سپهر نوروزی
دوم: امیرحسین نظری

۱۰۰- کیلوگرم
اول: امیرحسین شهیدی
دوم: آرین آهن فروش

۱۰۰+ کیلوگرم
اول: محمدمهدی مظلوم
دوم: علی اصغر ملک زاده

      8 سال است جودو همین اردوهای بی خاصیت را برگزار میکند دریغ از یک مدال در آسیا ؟

