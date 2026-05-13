به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، در مراسم تجلیل از کارگران دهیاریها و شرکت تعاونی بخشداریهای مرکزی و چندار که با حضور نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی، در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: قانون حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، اقدام ارزشمندی است که با پیامدهای مثبت خود به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
وی با استناد به سیره ائمه معصومین (ع) و توصیههای ایشان درباره مقام کارگر، افزود: در اسلام نگاه به کارگر یک نگاه ارزشی است و هرگز اجازه نمیدهیم حق این قشر زحمتکش پایمال شود.
صادقلو با تأکید بر اهمیت کرامت کارگر و اقدامات حمایتی از این قشر، خاطرنشان کرد: حوزه معیشت باید به گونهای سامان یابد که کرامت کارگر حفظ شده و زندگی شرافتمندانهای برای او رقم بخورد.
فرماندار ساوجبلاغ در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری ۱۹ دستگاه ماشینآلات عمرانی و خدماتی در سال گذشته به دهیاریهای شهرستان اشاره کرد و گفت: این اقدام گام بلندی در جهت عمران و آبادانی روستاها بود. امسال نیز با توجه به شرایط جنگی کشور، تلاش برای تجهیز ماشینآلات عمرانی و خدماتی دهیاریها با قوت و قدرت پیگیری میشود.
نظر شما