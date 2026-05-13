فرماندار عسلویه: وفاق ملی در پیوند میان کارگزاران و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر چهارشنبه در در حاشیه برگزاری ملاقات مردمی با جمعی از شهروندان در محل فرمانداری خدمت بی‌ منت و پاسخگویی صادقانه را سنگ‌ بنای حکمرانی در دولت چهاردهم دانست و اظهار کرد: فلسفه وجودی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی، گره‌گشایی از دغدغه‌های آحاد جامعه است.

فرماندار عسلویه با تأکید بر اینکه وفاق ملی در گرو پیوند عمیق میان کارگزاران و مردم است، خاطرنشان کرد: پیشرفت واقعی و پایدار زمانی در شهرستان عسلویه لمس خواهد شد که فاصله میان مطالبات مردم و تصمیمات مدیران به حداقل برسد.

پاسالار تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی خدمت‌ محور و به دور از تشریفات زائد اداری، برای رفع سریع موانع زندگی مردم در صحنه حاضر باشند تا اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین پشتوانه نظام، بیش از پیش تقویت شود.

وی تأکید کرد: تمامی مطالبات واصله در این ملاقات‌ها تا حصول نتیجه نهایی رصد خواهد شد؛ چراکه هدف ما در شهرستان عسلویه، ایجاد بستری شفاف است که در آن هر شهروند اطمینان داشته باشد صدایش شنیده شده و برای رفع مشکلش پیگیری و اقدام صورت می‌گیرد.

در این سلسله دیدارهای صمیمی که به بررسی دغدغه‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف اختصاص داشت، فرماندار عسلویه پس از شنیدن جزئیات مشکلات مطرح‌شده، دستورات مقتضی را جهت پیگیری فوری به ادارات مربوطه صادر کرد.