به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در دیدار اعضای تیم ملی فوتبال ایران با رئیس جمهور با قدردانی از تلاشهای کادر فنی و فدراسیون فوتبال در آماده سازی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جام جهانی اظهار کرد: بازیکنان و اعضای کادر تیم ملی برای دفاع از ایران عزیز همقسم شدهاند و خوشبین هستیم که با برنامهریزی انجام گرفته و تلاش کادر فنی، تیم ملی برای کشور افتخارآفرینی کند.
وی با اشاره به الزام میزبان به رعایت شرایط میزبانی برای تیمهای حاضر در جام جهانی اظهار کرد: وقتی کشوری موفق به کسب میزبانی میشود، پیش از اعطای میزبانی باید مدارک و مستندات زیادی را امضا کند و نسبت به رعایت موارد مختلف متعهد باشد. البته کشور میزبان و لیدر آن نشان داده هیچ تعهدی نسبت به مناسبات بین المللی ندارد.
وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از رئیس جمهور برای حضور در اردوی تیم ملی گفت: این حضور باعث دلگرمی اعضای تیم ملی است. با این حضور ساده و صمیمیتان برای بازیکنان تیم که عازم اردوی آماده سازی نهایی و در نهایت جام جهانی هستند قوت قلب شدید و انشاءالله بازیکنان با دست پر به ایران بر میگردند.
دنیامالی افزود: واقعبینی خیلی خوبی نسبت به شرایط کشور در بین اعضای تیم ملی وجود دارد و از این بابت به بازیکنان و کادر تیم ملی تبریک میگویم.
وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تیم ملی پیش از حضور در اردوی ترکیه به رییسجمهور اظهار کرد: بازیکنان تیم ملی تصمیم گرفتهاند سرود تیم ملی را نخوانند بلکه آن را فریاد بزنند و حرکتی که در اردوی قبلی در ترکیه انجام دادند و حمل کوله پشتی به یاد کودکان شهید میناب بازتاب جهانی در نشان دادن مظلومیت این شهدا پیدا کرد و در مجموع اتفاقاتی که در این مدت افتاده و برخی موانع غیرورزشی در برگزاری بازیهای دوستانه باعث شده بازیکنان عزمشان را برای موفقیت و افتخارآفرینی جزم کنند.
با تاکید بر همقسم شدن تیم ملی؛
دنیامالی: ملیپوشان فوتبال «سرود ایران» را در جامجهانی فریاد میزنند
وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد تیم ملی با همدلی و انسجام پیامآور افتخار و اقتدار کشور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.
