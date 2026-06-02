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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

دنیامالی: همه دستگاه‌ها برای موفقیت تیم ملی فوتبال تلاش می‌کنند

دنیامالی: همه دستگاه‌ها برای موفقیت تیم ملی فوتبال تلاش می‌کنند

وزیر ورزش و جوانان گفت: همه دستگاه‌های مرتبط برای موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نهایت تلاش خود را می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در حاشیه مراسم تقدیر از پهلوانان ابتدا و با توجه به نزدیک شدن به عید غدیر اظهار داشت: عید غدیر یکی از مهم‌ترین اعیاد شیعیان است و فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی مراسم بسیار خوبی را برگزار کرد.

وی افزود: در این مراسم از خانواده‌های شهدا به‌ویژه فرزندان شهدا تقدیر شد و ما به نمایندگی از جامعه ورزش از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کردیم؛ از جمله فرزند شهید جاویدالاثر اسفندیاری که هنوز پیکر او به وطن بازنگشته است و همچنین خانواده شهدایی همچون شهید موسوی، شهید تنگسیری، شهید خادمی و دیگر عزیزانی که در این مراسم حضور داشتند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه شهدا در کشور تصریح کرد: مردم ما به‌خوبی می‌دانند که عزت امروز کشور حاصل ایثار شهدا و فداکاری آنان است و این مسیر با الهام از آرمان‌های شهدا ادامه خواهد داشت.

دنیامالی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات و شرایط تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: در خصوص انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک باید تأکید کرد که از ابتدای برنامه‌ریزی‌ها درخواست ما این بود که محل برگزاری اردو و بازی‌های تیم ملی در مکزیک باشد و این موضوع با هماهنگی فیفا مورد پذیرش قرار گرفت و کمپ ما به مکزیک انتقال یافت.

وی ادامه داد: با وجود برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون فوتبال، شرایط مطلوبی برای حضور تیم ملی فراهم شده است و ان‌شاءالله تیم در تاریخ ۱۶ خرداد پرواز خود را انجام خواهد داد. کمپ تیم ملی نیز در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها برای موفقیت تیم ملی در این مسیر همکاری کرده‌اند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به هماهنگی‌های بین‌المللی افزود: تمامی تلاش‌ها با هدف فراهم‌سازی بهترین شرایط برای تیم ملی انجام شده و روند آماده‌سازی با نظارت مستقیم مسئولان در حال پیگیری است.

دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات سیاسی و منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای مسلمان است و بارها بر این موضوع تأکید شده است که امنیت پایدار تنها با همکاری کشورهای منطقه محقق خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر انسجام ملی خاطرنشان کرد: جامعه ورزش همواره در کنار مردم بوده و در شرایط مختلف از جمله دوران‌های بحرانی نیز نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده است. امروز نیز همه باید در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و هر صدایی که موجب تضعیف این وحدت شود، در مسیر خواست دشمنان تلقی خواهد شد.

کد مطلب 6848326

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