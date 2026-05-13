  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

آخرین وضعیت ظرفیت بندر فریدونکنار بررسی شد

آخرین وضعیت ظرفیت بندر فریدونکنار بررسی شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بازدید میدانی از بندر فریدونکنار، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، اسکله‌ها، ظرفیت‌های عملیاتی و طرح‌های توسعه‌ای این بندر را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با حضور در بندر فریدونکنار، آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، اسکله‌ها و طرح‌های توسعه‌ای این بندر را از نزدیک بررسی کرد و در نشستی تخصصی، روند پیشرفت طرح‌های عمرانی و ظرفیت‌های عملیاتی بندر مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بازدید میدانی که با همراهی سعید کیاکجوری، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران انجام شد، آخرین وضعیت اسکله‌ها، طرح‌های عمرانی و ظرفیت‌های عملیاتی بندر فریدونکنار مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، نشست تخصصی با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرکل بنادر مازندران و مسئولان مربوطه برگزار شد. در این نشست، کیاکجوری گزارشی جامع از عملکرد بنادر و دریانوردی استان مازندران به‌ویژه بندر فریدونکنار ارائه کرد و جزئیاتی از فرآیند تخلیه و بارگیری کالا، توان عملیاتی بندر و روند پیشرفت پروژه‌های زیرساختی در حال اجرا را تشریح کرد.

کد مطلب 6829203
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه