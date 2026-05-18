به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر جایگاه راهبردی مجتمع بندری امام خمینی (ره) در تأمین کالاهای اساسی کشور، بر ضرورت تقویت سرمایه انسانی، افزایش بهره‌وری و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر استان خوزستان تأکید کرد و گفت: فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور بازنگری می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت ویژه خوزستان در حمل‌ونقل دریایی کشور افزود: استان خوزستان با برخورداری از بیش از هزار و ۱۸۰ کیلومتر مرز دریایی، از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است و در حوزه تأمین کالاهای اساسی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

شکیبی‌نسب بیان کرد: در مقاطع حساس و شرایط خاص، به‌ویژه در دوره‌های بحرانی، تلاش و همت شبانه‌روزی کارکنان این حوزه موجب شد هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور احساس نشود.

وی بندر امام خمینی (ره) را یکی از بنادر راهبردی و استراتژیک کشور توصیف کرد و گفت: نگاه توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی به این بندر و سایر بنادر استان خوزستان، نگاهی جدی و بلندمدت است و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند توسعه این بنادر با شتاب بیشتری دنبال شود.

مدیرعامل سازمان بنادر سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت سازمان‌ها در عصر حاضر دانست و ادامه داد: استفاده صحیح از نیروهای متخصص و توجه به تکریم، آرامش و معیشت کارکنان، از الزامات پیشرفت سازمانی به شمار می‌رود، چراکه نوآوری و خلاقیت در محیطی شکل می‌گیرد که کارکنان از امنیت و آرامش برخوردار باشند.

شکیبی‌نسب با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه بنادر کشور تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی سازمان بنادر و انتظارات گسترده در سطح ملی و بین‌المللی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: در همین راستا، بازنگری در فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار قرار گرفته تا مسیر ورود سرمایه‌گذاران به بنادر کشور تسهیل و فضای مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های بندری تأکید کرد و گفت: ارتقای بهره‌وری، کاهش زمان ماندگاری کشتی و کالا و مدیریت بهینه عملیات بندری، می‌تواند به کاهش هزینه‌های لجستیکی و در نهایت کاهش قیمت تمام‌شده کالا منجر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری تمامی بخش‌ها، روند تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های بندری در مجتمع بندری امام خمینی (ره) بیش از پیش تقویت شده و خدمات مطلوب‌تری به ذی‌نفعان و فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی ارائه شود.