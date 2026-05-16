۳ هزار کارتن تخم مرغ از طریق مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور شد 

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان غربی، این استان نقش مهمی در تامین و واردات برخی کالاهای اساسی مورد نیاز بازار ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: در این راستا امروز سه هزار کارتن تخم مرغ برای مدیریت کمبود نسبی و کنترل قیمت از طریق مرزهای استان وارد کشور شد.

وی اضافه کرد: این میزان تخم مرغ توسط تعاون روستایی مدیریت می شود تا در جاهایی که کمبود باشد اقدام به توزیع شود.

اصغری با اشاره به ثبات بازار در بخش کالاهای اساسی در استان گفت: علاوه بر تنظیم بازار کالاهای اساسی به خصوص در بخش روغن، تخم مرغ، برنج و نهاده های دامی نیز از ظرفیت مرزی استان برای تامین این کالاها استفاده می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در استان کمبودی در بخش کالاهای اساسی نداریم و بازار در وضعیت ثبات قرار دارد.

اصغری با اشاره به نقش تعاونی ها در تامین، توزیع کالاهای اساسی گفت: در استان ۱۹ واحد روستا بازار داریم که نقش مهمی در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی ایفا می کنند.