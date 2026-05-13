دومین اختتامیه رویداد قرآنی «آلاء» در گیلان به خط پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه رویداد بزرگ قرآنی «آلاء» با حضور پرشور نوجوانان قرآنی، استاندار گیلان، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان و جمعی از مسئولان استانی عصر چهارشنبه در رشت برگزار شد.
حجتالاسلام محمدعلی نجفی، مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، در این آیین با تأکید بر اینکه این رویداد صرفاً یک رقابت آموزشی نیست، بلکه آغاز یک مسیر تربیتی و فرهنگی برای نسل نوجوان است، اظهار کرد: شش ماه پیش زمانی که فراخوان این رویداد با محوریت مفاهیم قرآنی منتشر شد، تصور چنین استقبال گستردهای دشوار بود، اما امروز شاهد حضور بیش از ۱۶ هزار دانشآموز در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال هستیم.
وی با بیان اینکه این مشارکت گسترده فراتر از یک آمار ساده است، افزود: این ۱۶ هزار دانشآموز در حقیقت ۱۶ هزار ذهن پویا و ۱۶ هزار دل جویای حقیقت هستند که با مفاهیم نورانی قرآن کریم پیوند خوردهاند؛ این مهم، سرمایهای ارزشمند برای آینده فرهنگی استان محسوب میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نقش خانوادهها در شکلگیری این حرکت فرهنگی تصریح کرد: بدون همراهی والدین و تربیت قرآنی در محیط خانواده، چنین موفقیتی امکانپذیر نبود. امروز باید از پدران و مادرانی که زمینه رشد معنوی فرزندان خود را فراهم کردند، قدردانی کرد.
نجفی از تلاش عوامل اجرایی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان، مربیان طرح امین، معلمان، داوران و مجموعههای همکار از جمله آموزش و پرورش و حوزههای علمیه قدردانی کرد و گفت: برگزاری این رویداد در سطح گسترده استان و در چندین مرحله، حاصل تلاش شبانهروزی مجموعهای بزرگ از خادمان فرهنگی و قرآنی بوده است.
وی با تشریح روند برگزاری این رویداد افزود: مسابقات در چند مرحله طراحی شد. مرحله نخست به صورت کتبی در حدود ۷۰ نقطه استان حتی در مناطق روستایی برگزار شد و پس از آن، مرحله شفاهی در سطح شهرستانها انجام گرفت. در نهایت نیز تیمهای برتر به مرحله استانی و رقابتهای نهایی راه یافتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه با توجه به گستردگی مشارکت که به ۵ هزار و ۳۰۰ تیم رسید، مراحل رقابتی بهصورت مرحلهای شامل نیمهنهایی و فینال برگزار شد، خاطرنشان کرد: در نهایت تیمهای برتر معرفی شدند.
نجفی با تأکید بر اینکه همه شرکتکنندگان این رویداد برنده واقعی هستند، گفت: در این مسیر هیچ بازندهای وجود ندارد. همه ۱۶ هزار دانشآموزی که با قرآن کریم انس گرفتند، در واقع پیروز این میدان معنوی هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این رویداد، تقویت پیوند نسل نوجوان با مفاهیم قرآنی و تبدیل آن به چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی آنان است؛ مفاهیمی که میتواند در مواجهه با چالشهای آینده، نقش راهنما و هدایتگر را ایفا کند.
گفتنی است، یکی از لحظات بهیادماندنی این مراسم، حضور و تجلیل از ابوالفضل لطفی پسر شهید لطفی، از ملوانان ناو دنا بود که تیمش به عنوان تیم اول شهرستان رشت در این دوره از مسابقات «آلا» معرفی شد.
