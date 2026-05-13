به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند، در نشست هماندیشی معاونت امور بینالملل هلالاحمر با نمایندگان سازمانهای بینالمللی فعال در حوزه بشردوستانه، از پیامهای تسلیت و حضور مسئولان و شخصیتهای داخلی و خارجی در مراسم درگذشت والده بزرگوارشان قدردانی کرد.
وی با اشاره به آمادگی نیروهای امدادی در آغاز حملات دشمن علیه ایران، اظهار کرد: از نخستین ساعات بروز بحران، تمامی مدیران عامل استانها و نیروهای عملیاتی در آمادهباش کامل قرار گرفتند؛ ۱۱۰ هزار نفر نیروی عملیاتی درگیر جنگ تحمیلی شدند و ۷ هزار و ۹۸۶ تیم عملیاتی به کار گرفته شد. بیش از ۲۸ هزار نفر در ماموریتهای جنگ ۴۰ روزه به کار گرفته شدند و مجموع ماموریت ثبت شده ۶۰۰۳ مورد بوده است. این اقدامات در طول تاریخ عملیاتهای امدادی بینظیر و حماسهای بود از جنس عشق و ایثار و منجر به نجات جان انسانها شد. مفتخریم که ۷۲۱۵ نفر را زنده از زیر آوار بیرون کشیدیم.
کولیوند گفت: جمعیت هلال احمر در جنگهای تحمیلی دوم و سوم ۹ شهید تقدیم کشور کرده است. یک خانواده ۸ نفره که داوطلبان هلالاحمر بودند نیز به شهادت رسیدند. انتقال ۷۱۴۴ نفر به مراکز درمانی، درمان سرپایی بیش از ۱۰ هزار و ۳۸۰ نفر در محل حملات از دیگر اقدامات جمعیت است. در ۴۰ روز نبرد، سگهای جستوجوگر هلالاحمر، ۱۷۱۱ عملیات موفق انجام دادند.
وی ادامه داد: ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غیر نظامی در جنگ تحمیلی سوم آسیب دید. ۵۶ مرکز هلال احمر، ۹۹۳ واحد آموزشی، ۳۲ دانشگاه، ۳۵۰ مرکز درمانی بهداشتی، ۲۴ هزار و ۴۵۰ واحد تجاری، ۱۲۳ هزار و ۶۴۷ واحد تجاری آسیب دیدند. در تهران ۵۲۲ نقطه مورد اصابت قرار گرفت ولی لحظه ای شکل یک شهر جنگ زده را نگرفت.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اینکه بسیاری از حملات متوجه مراکز غیرنظامیبوده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات مصداق آشکار نقض اصول بشردوستانه است و انتظار داریم نهادهای بینالمللی این جنایتها را برای افکار عمومی جهان تبیین و پیگیری کنند.
کولیوند تاکید کرد: اسناد حقوق بشردوستانه در هلال احمر به همت و تلاش ارزشمند معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت انجام و به مجامع بین المللی ارسال شد. مستندسازی مصادیق نقض حقوق بین الملل بشردوستانه، امری حیاتی است زیرا این موارد است که در دنیا شنیده میشود. یکی از ارزشمندترین اقدامات تیم بینالملل جمعیت، ثبت و روایت میدانی رخدادها در سطح جهانی بود.
رئیس جمعیت هلال احمر یادآور شد: برای نخستینبار، تولید اسناد و گزارشهای مستند از وقایع انسانی جنگ تحمیلی سوم در جمعیت هلالاحمر جمعآوری و به نهادهای بینالمللی برای روایت دقیق شرایط انجام شد. این مهم تجربه ای از حضور امدادگران هلال احمر در خدمت رسانی به مردم آسیب دیده غزه و لبنان بود که مستندسازی نقض حقوق بشر حیاتی است. مستندسازی روزانه، ثبت موارد نقض مقررات بشردوستانه و ارسال مداوم گزارشها به سازمانهای بینالمللی، بخشی از تلاشهایی بود که بدون وقفه ادامه یافت.
وی توضیح داد: از ۱۸ کشور و نهاد بینالمللی کمکهای بشردوستانه دریافت کردیم. این کمکها فقط به خاطر حسن همجواری و برادری دریافت شد و هیچ کمبودی در داخل نداشتیم. تقریبا ۳۵ مکاتبه رسمیبین المللی و دوجانبه انجام دادیم و ۱۱ بیانیه منتشر شد.
رئیس جمعیت هلال احمر به فعالیتهای حمایت روانی در این جنگ نیز اشاره کرد: تیمهای سحر (سفیران حمایتهای روانی) هلال احمر نیز در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۷۱ هزار نفر روز عملیات در ۲ هزار و ۴۰۰ نقطه انجام دادند. یک میلیون دقیقه مشاوره درمانی و روانی به افراد نیازمند ارائه شد.
کولیوند تاکید کرد: انجام ۲۰۵ هزار تماس با مرکز ۴۰۳۰ هلال احمر برای ارائه مشاوره درمانی نیز در این مدت ثبت شد. ۲ هزار و ۱۳۸ نقطه در کشور مورد حمله دشمن قرار گرفت. تهران با بیش از ۵۲۲ نقطه مورد اصابت بیشترین میزان حملات کشور را داشت.
وی در ادامه بیان کرد: ۳۸ داروخانه مرجع هلال احمر در کشور فعالیت دارد، روزانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به این داروخانهها مراجعه کردند و ۳۴۰ هزار و ۹۲۶ نسخه در این مدت تحویل شد.
به گفته کولیوند، در زمینه حقوق بینالملل بشردوستانه جلسات منظمی برگزار شد و در نهایت نشستی با اساتید و نخبگان این حوزه داشتیم تا در یک کار مشترک، نظامنامه مربوطه تدوین و مراتب پیگیری شود.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت: تیم های سحر (سفیران حمایتهای روانی ) در ۲۴۰۰ محل و نقطه آسیبدیده حضور یافته و عملیات امدادی انجام دادند و به ۲۴۲ هزار نفر خدمات مستقیم و غیر مستقیم دادند در فضای مجازی برای ۸ میلیون مخاطب، بستههای آموزشی و آگاهیبخشی ارائه شد.
کولیوند افزود: ظرفیت داوطلبان هلال احمر در این جنگ از ۴ میلیون نفر به بیش از ۵ میلیون نفر ارتقا پیدا کرد.
وی همچنین از همراهی هنرمندان، ورزشکاران و چهرههای شناختهشده با مردم و امدادگران قدردانی کرد و گفت: حمایت آنان روحیهبخش بود و نشان داد که همه اقشار جامعه در کنار مردم و امدادگران ایستادهاند.
کولیوند با اشاره به راهاندازی مرکز پایش و مدیریت اطلاعات، گفت: در این مرکز، در کمتر از یک دقیقه اطلاعات دقیق هر حادثه به همراه تصویر و فیلم دریافت و بر اساس آن تصمیمگیری و مدیریت عملیات انجام میشد؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش سرعت و دقت خدماترسانی داشت.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: این بحران نه تنها موجب تضعیف توان امدادی کشور نشد، بلکه ظرفیتها و آمادگیهای عملیاتی را تقویت کرد و امروز هلالاحمر با توان بیشتری برای هرگونه مأموریت امدادی و بشردوستانه آماده است.
وی تأکید کرد: تجربههای بهدستآمده در این ایام میتواند در اختیار سایر کشورها قرار گیرد تا آنها نیز توان امدادی خود را ارتقا دهند. ما در انتقال این تجربیات هیچ محدودیتی قائل نیستیم.
کولیوند در پایان با محکوم کردن حمله به غیرنظامیان، از جمله کودکان، تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران این موارد را از طریق مجامع بینالمللی پیگیری خواهد کرد و در برابر هرگونه ظلم و جنایت سکوت نخواهد کرد.
