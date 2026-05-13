۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

وزیر آموزش و پرورش از مدرسه شجره طیبه میناب بازدید کرد

میناب- وزیر آموزش و پرورش،با حضور در مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب، از محل وقوع جنایت جنگی رژیم تروریستی آمریکا علیه دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه بازدید کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، عصر چهارشنبه با حضور در مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب از محل حمله موشکی رژیم تروریستی آمریکا در روزهای ابتدایی جنگ ۴۰ روزه بازدید کرد.

در این حمله جنایتکارانه بیش از ۱۵۰ نفر از دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه به شهادت رسیدند .

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این بازدید، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم، بر لزوم ثبت این واقعه در حافظه تاریخی جهان تأکید کرد و از پیگیری‌های بین‌المللی برای محکومیت این جنایت خبر داد.

لازم به ذکر است که این مدرسه در شهر میناب واقع شده است و شهدای این حادثه به عنوان نماد مظلومیت مردم ایران در محافل بین‌المللی مطرح شده‌اند.

