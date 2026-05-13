۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

اعتراض عراقچی به دستگیری غیرقانونی اتباع ایران در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی‌ وزیر خارجه در صفحه مجازی‌اش نوشت: در تلاشی آشکار برای ایجاد تفرقه و تنش، کویت به‌صورت غیرقانونی به یک شناور ایرانی در خلیج فارس حمله کرده و ۴ تن از اتباع ما را بازداشت کرده است.

وی افزود: این اقدام غیرقانونی در نزدیکی جزیره‌ای رخ داده که ایالات متحده از آن برای حمله به ایران استفاده می‌کرد.

عراقچی بیان کرد: ما خواستار آزادی فوری اتباع خود هستیم و حق پاسخ‌گویی را برای خود محفوظ می‌دانیم.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این در بیانیه ای ادعاهای مطرح شده در بیانیه‌های وزارت خارجه و وزارت کشور کویت مبنی بر برنامه‌ریزی ایران برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را مطلقا بی‌اساس و مردود خوانده بود.

محسن صمیمی

    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      چراکویت این کاره رو کرده درست نیست
    • IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      دستگیری غیرقانونی اتباع ایران در کویت با مجوز و دستور آمریکا بوده است کویت از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا بوده است.
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      ما از سال 1359 تاکنون در منطقه با دشمنی وحشی روبرو هستیم
    • IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      سئوال اینجاست که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کویت جنایتکار و سایر کشورهای عربی جنایتکار چه غلطی می کنند؟

