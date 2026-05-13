اعتراض عراقچی به دستگیری غیرقانونی اتباع ایران در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر خارجه در صفحه مجازیاش نوشت: در تلاشی آشکار برای ایجاد تفرقه و تنش، کویت بهصورت غیرقانونی به یک شناور ایرانی در خلیج فارس حمله کرده و ۴ تن از اتباع ما را بازداشت کرده است.
وی افزود: این اقدام غیرقانونی در نزدیکی جزیرهای رخ داده که ایالات متحده از آن برای حمله به ایران استفاده میکرد.
عراقچی بیان کرد: ما خواستار آزادی فوری اتباع خود هستیم و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ میدانیم.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این در بیانیه ای ادعاهای مطرح شده در بیانیههای وزارت خارجه و وزارت کشور کویت مبنی بر برنامهریزی ایران برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را مطلقا بیاساس و مردود خوانده بود.
