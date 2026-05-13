به گزارش خبرنگار مهر، لفته دورکوندی عصر امروز چهارشنبه در پی دریافت گزارشها و شکایات مردمی درباره اختلال در خدماترسانی و وضعیت صفوف جایگاههای سوخت، به صورت سرزده از تعدادی از پمپبنزینهای سطح شهرستان خرمشهر بازدید کرد.
این بازدید میدانی با هدف بررسی مشکلات و نظارت بر روند سوخترسانی انجام شد و فرماندار ویژه خرمشهر در جریان آن به صورت مستقیم با شهروندان و جایگاهداران گفتگو کرد.
دورکوندی در جمع مسئولان و متصدیان جایگاههای سوخت اظهار کرد: حقوق شهروندان خط قرمز ماست و هیچگونه کوتاهی در ارائه خدمات مناسب به مردم پذیرفتنی نیست.
وی افزود: پیگیریهای لازم برای افزایش سهمیه کارتهای سوخت جایگاهها در حال انجام است تا بخشی از مشکلات و فشار وارد شده به شهروندان کاهش یابد.
فرماندار ویژه خرمشهر با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان و متخلفان حوزه سوخت بیان کرد: با افرادی که اقدام به فروش غیرمجاز سوخت میکنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقابل، از جایگاههایی که با نظم، دقت و رعایت حقوق مردم خدماترسانی میکنند، حمایت خواهد شد و بستههای تشویقی برای آنها در نظر گرفته میشود.
