  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

دورکوندی: با متخلفان توزیع سوخت در خرمشهر برخورد می‌شود

دورکوندی: با متخلفان توزیع سوخت در خرمشهر برخورد می‌شود

خرمشهر - فرماندار ویژه خرمشهر گفت: حقوق شهروندان خط قرمز ماست و با متخلفان و فروشندگان غیرمجاز سوخت بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لفته دورکوندی عصر امروز چهارشنبه در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره اختلال در خدمات‌رسانی و وضعیت صفوف جایگاه‌های سوخت، به صورت سرزده از تعدادی از پمپ‌بنزین‌های سطح شهرستان خرمشهر بازدید کرد.

این بازدید میدانی با هدف بررسی مشکلات و نظارت بر روند سوخت‌رسانی انجام شد و فرماندار ویژه خرمشهر در جریان آن به صورت مستقیم با شهروندان و جایگاه‌داران گفتگو کرد.

دورکوندی در جمع مسئولان و متصدیان جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: حقوق شهروندان خط قرمز ماست و هیچ‌گونه کوتاهی در ارائه خدمات مناسب به مردم پذیرفتنی نیست.

وی افزود: پیگیری‌های لازم برای افزایش سهمیه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در حال انجام است تا بخشی از مشکلات و فشار وارد شده به شهروندان کاهش یابد.

فرماندار ویژه خرمشهر با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان و متخلفان حوزه سوخت بیان کرد: با افرادی که اقدام به فروش غیرمجاز سوخت می‌کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: در مقابل، از جایگاه‌هایی که با نظم، دقت و رعایت حقوق مردم خدمات‌رسانی می‌کنند، حمایت خواهد شد و بسته‌های تشویقی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

کد مطلب 6829268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه