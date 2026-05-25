رئیس شورای شاهرود: تخریب شاهوار، زندگی مردم را نشانه رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یونسیان رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود با ارسال نامه‌هایی سرگشاده به میراث فرهنگی و دستگاه قضایی نسبت به تخریب‌های گسترده در کوهستان آبساز شاهوار شاهرود و تاثیر آن بر زندگی مردم هشدار داده است.

در این نامه که یک نسخه آن برای خبرگزاری مهر استان سمنان ارسال شده است، می‌خوانیم: شورای شهر شاهرود با تمدید پروانه فعالیت معدن بوکسیت تاش صراحتا مخالف است همچنین مسئولان باید به ثبت ملی و میراث طبیعی شاهوار توجه و جلوی آسیب به اصالت این اثر طبیعی و مهم را بگیرند.

یونسیان در این مکاتبه آورده است: با توجه به مخالفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شاهرود و عدم صدور مجوز میراث فرهنگی استان سمنان، انتظار است مدیران محلی، استانی و کشوری هر چه سریع‌تر نسبت به ابلاغ توقف حمل دپو از کوهستان شاهوار به معدن کاوان بوکسیت اقدام تا از پیامدهای اجتماعی آن جلوگیری گردد.

او می نویسد: عمده‌ترین منبع تولید و تأمین بخشی از آب قنات های شهرستان شاهرود از این محل یعنی تاش و کوهستان شاهوار که پربارش ترین نقطه شهرستان شاهرود می باشد تامین می گردد، لذا بر اساس فصل ۴ آمایش استان سمنان می‌بایست ملاحظات ایمنی، اجتماعی و امنیتی مد نظر قرار می گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود در ادامه، همچنین جانمایی شهرک ۴۰۷ هکتاری در پایین دست روستای نگارمن و در دامنه شاهوار را نامناسب دانست و از مدیران ذیربط تقاضا کرد با توجه با مسائل زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی در این موضوع نیز بازنگری شود.

لازم به ذکر است مکاتبات شورای شهر با مسؤلان بر اساس مستندات، مباحث اجتماعی، درخواست‌ها و اعتراضات شهروندان صورت گرفته است و تا حصول نتیجه، آن را پیگیری و نتیجه به شهروندان اعلام خواهد کرد.