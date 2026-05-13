اختصاص ۱۹۰ میلیارد ریال کمک درمانی به بیماران نیازمند در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور از اختصاص ۱۹۰ میلیارد ریال کمک هزینه درمانی به بیماران نیازمند و معسر استان در سال گذشته خبر داد.

سلحشور با اشاره به خدمات حمایتی این جمعیت در حوزه سلامت گفت: در سال گذشته بیش از ۴ هزار نفر از بیماران نیازمند و کم‌برخوردار استان از کمک هزینه‌های درمانی جمعیت هلال‌احمر هرمزگان بهره‌مند شدند.

وی افزود: این کمک‌ها در بخش‌های مختلف درمانی از جمله هزینه‌های بستری و بیمارستانی، تأمین دارو، خدمات پاراکلینیکی و سایر هزینه‌های مرتبط با درمان بیماران ارائه شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با تأکید بر رویکرد حمایتی این جمعیت در کمک به اقشار آسیب‌پذیر بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر هرمزگان با هدف کاهش بخشی از دغدغه‌های درمانی خانواده‌های نیازمند، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و همراهی خیرین، زمینه دسترسی بهتر بیماران به خدمات درمانی را فراهم کند.

سلحشور خاطرنشان کرد: حمایت از بیماران نیازمند و کمک به تأمین هزینه‌های درمانی آنان از جمله خدمات بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر هرمزگان است که به صورت مستمر در استان هرمزگان ارائه می‌شود.