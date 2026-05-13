به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار در محل استانداری سمنان خواستار همراهی و هماهنگی دستگاه های نظارتی و اجرایی به صورت یکپارچه شد و ادامه داد: هر گونه پراکندگی و موازی کاری التهاب در بازار را در پی خواهد داشت.

وی هماهنگی بهتر در نظارت ها به ویژه از مبدا زنجیره تا توزیع را باعث ثبات در بازار دانست و ادامه داد: مجموع این اقدامات منجر به حفظ آرامش در بازار می شود.

استاندار سمنان از دستگاه های نظارتی و اجرایی خواست تا از هر گونه عملکرد جزیره ای پرهیز کنند و توضیح داد: همه اعضای عضو ستاد تنظیم بازار باید بر اساس تصمیمات جمعی و مصوبات این ستاد عمل کنند.

کولیوند با اشاره به اینکه دو سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ برای گزارش دهی پیرامون تخلفات آماده پاسخگویی مردم هستند، تصریح کرد: این خطوط نظارتی باید متمرکز و یکپارچه شوند تا مردم بدانند از چه طریق باید گزارش خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه این شماره ها باید به گونه ای ساماندهی باشند که از سردرگمی مردم پیشگیری شود، اظهار داشت: با پیگیری مشخص، ساده و یکپارچه مردم بهتر متوجه خواهند شد که گزارش خود را از چه طریق ثبت و نتایج را دریافت کنند.