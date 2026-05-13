۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

برومند: عملیات اجرایی آسفالت معابر در ۶۰ روستای استان بوشهر آغاز شد

بوشهر-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از آغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر در ۶۰ روستای این استان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر برومند چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات قیر و با مشارکت دهیاری‌ها از ابتدای ماه جاری آغاز شده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال اجراست.

وی با بیان اینکه بهسازی و آسفالت معابر روستایی از اولویت‌های اصلی بنیاد مسکن در استان بوشهر است، افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل تردد و بهبود سیمای روستاها دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: این عملیات اجرایی در روستاهای مختلف استان در حال انجام است و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب، پروژه‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین بر تداوم همکاری دهیاری‌ها و دستگاه‌های مرتبط در اجرای طرح‌های عمرانی روستایی تأکید کرد و گفت: بنیاد مسکن استان بوشهر با جدیت پیگیر توسعه و آبادانی روستاهای استان است.

