برومند: عملیات اجرایی آسفالت معابر در ۶۰ روستای استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر برومند چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات قیر و با مشارکت دهیاری‌ها از ابتدای ماه جاری آغاز شده و هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال اجراست.

وی با بیان اینکه بهسازی و آسفالت معابر روستایی از اولویت‌های اصلی بنیاد مسکن در استان بوشهر است، افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل تردد و بهبود سیمای روستاها دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر تصریح کرد: این عملیات اجرایی در روستاهای مختلف استان در حال انجام است و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب، پروژه‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین بر تداوم همکاری دهیاری‌ها و دستگاه‌های مرتبط در اجرای طرح‌های عمرانی روستایی تأکید کرد و گفت: بنیاد مسکن استان بوشهر با جدیت پیگیر توسعه و آبادانی روستاهای استان است.