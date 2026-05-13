سردار موسوی: همه تیم ملت ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: فرزندان غیور تیم ملی فوتبال ایران؛ پشتیبانی حقیقی، دعای خیر ملت عزیز ایران است که بدرقه راهتان است.



وی افزود: یاد و خاطره شهید سلامی گرامی باد که توصیه نمودند: اگر می‌خواهید جام را ببرید تیمی بازی کنید. همه تیم ملت ایران هستیم.