به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: در لرستان، هم‌زمان با آغاز فصل برداشت محصولات گلخانه‌ای چهره‌ای تازه از کشاورزی در حال شکل‌گیری است.

وی گفت: در این تصویر تولید دیگر صرفاً وابسته به زمین و اقلیم نیست، بلکه در سازوکارهای کنترل‌شده و مبتنی بر فناوری تعریف می‌شود و تصویر کشاورزی را به سمت صادرات‌محور تغییر داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: اکنون ۱۳۱ هکتار مجتمع گلخانه‌ای فعال در لرستان وجود دارد و برآوردها نشان می‌دهد امسال بیش از ۸۰ هزار تن محصول از این سطح زیر کشت برداشت شود.

صیادی، عنوان کرد: این محصولات شامل طیفی از تولیدات گلخانه‌ای به‌ویژه فلفل‌دلمه‌ای رنگی در انواع سبز، قرمز، زرد و نارنجی و سایر صیفی‌جات است که باهدف بازار داخلی و به‌ویژه صادرات به کشورهایی مانند عراق، ارمنستان، تاجیکستان و روسیه تولید می‌شوند.