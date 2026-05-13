به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیر آموزش سازمان برنامه‌وبودجه کشور اظهار داشت: در جنگ اخیر باوجود خسارت‌های دشمن و شهادت چهره‌های عزیز و بزرگ، کشور ماهم پاسخ‌های قدرتمندی به دشمن داده است و امروز همه جریانات اذعان دارند که دولت شجاعانه و قوی در میدان است.

وی ادامه داد: دولت در حوزه مسئولیت خود و پشتیبانی از سایر قوا در شرایط فعلی، شجاعانه اقدام کرده است.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان برنامه‌وبودجه مانند مغز متفکر سیستم و برنامه‌ریز امور است، گفت: وجود رئیس، معاونین، مدیران و گروه‌های مختلف این مجموعه باتوجه‌به به ظرفیت‌های ویژه آنان، بسیار اثرگذار و ارزشمند است.

شاهرخی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در امر آموزش به معنی واقعی، سرمایه‌گذاری برای آینده است، افزود: باید به این امر باور قلبی داشته باشیم تا در مسیر بالندگی و پویایی قرار بگیریم.

وی به نقل مضمون از فرمایشات رهبر شهید انقلاب، گفت: امروز اگر دنیای غرب با قلدرمآبی و بی‌منطقی تلاش می‌کند بر سایر کشورها و منابع دنیا استیلا پیدا کند، به واسطه در اختیار داشتن علم و تکنولوژی‌های مختلف در حوزه تعلیم، تربیت، تحقیق و پژوهش است.

استاندار لرستان ادامه داد: خوشبختانه کشور ما در عرصه نظامی و فناوری‌های دفاعی دستاوردهای بزرگی داشته که اگر این تلاش‌ها نبود، شاید کشور ما توسط دشمن، تکه‌تکه می‌شد.

شاهرخی افزود: تحقیق و پژوهش در حوزه صنایع دفاعی، پزشکی، نانو و... در کشور صورت‌گرفته و نباید در امر آموزش و پژوهش، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی این حوزه، بی‌توجهی کرد.

وی تأکید کرد: در این حوزه باید اولویت‌گذاری صورت بگیرد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فنی و حرفه‌ای و آموزش‌وپرورش به واسطه ارتباط نزدیک با نوجوانان باید مسیر حرکت به سمت تولید فکر و اندیشه باشد.

استاندار لرستان، گفت: در این حوزه توجه به علم و پژوهش از توجه به زیرساخت‌های هم مهم‌تر است؛ زیرا در نهایت، داشتن بیمارستان مدرن و مجهز بدون پزشک حاذق، مشکلی از جامعه حل نمی‌کند.

شاهرخی، افزود: ساخت برج برای توسعه بسیار مهم و ضروری است؛ اما فکر و اندیشه طراحی و خلق آن مهم‌تر است.