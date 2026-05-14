  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۵۰

استقبال رئیس‌جمهوری چین از ترامپ در پکن؛ آغاز دیدار دوجانبه

استقبال رئیس‌جمهوری چین از ترامپ در پکن؛ آغاز دیدار دوجانبه

رئیس‌جمهوری چین، در تالار بزرگ خلق پکن از همتای آمریکایی خود، برای آغاز دور جدید دیدار راهبردی میان دو قدرت بزرگ جهان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای برگزاری گفتگوهای دوجانبه با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود وارد تالار بزرگ خلق در پکن شد.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که موضوعات حساسی از جمله مدیریت اختلافات برای جلوگیری از جنگ، موضوع ایران و تنگه هرمز، تایوان و مسائل تجاری میان دو کشور در دستور کار قرار دارد.

مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا دقایقی پیش به فاکس نیوز گفت که هدف از این گفتگوها، مدیریت تنش‌ها با پکن به منظور حفظ ثبات جهانی است.

از سوی دیگر، سفارت چین در واشنگتن نیز تأکید کرد که اولویت اصلی این کشور، جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه با استفاده از تمامی ابزارهای موجود است.

گفت وگوی سران آمریکا و چین در تالار بزرگ خلق در پکن آغاز شد

رؤسای جمهور آمریکا و چین در آغاز نشست رسمی خود در پکن، بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها میان دو کشور تأکید کردند.

در این باره رئیس‌جمهور چین گفت: همچنان بر این باورم که منافع مشترک چین و آمریکا بیشتر از اختلافات دو کشور است.

وی افزود: موفقیت چین و آمریکا یک فرصت متقابل خواهد بود و ثبات روابط میان دو کشور برای جهان مفید خواهد بود.

رئیس جمهوری چین گفت: چین و آمریکا باید برای دستیابی به موفقیت متقابل و شکوفایی مشترک تلاش کنند.

وی تأکید کرد که پکن و واشنگتن موظفند مسیر صحیحی را برای همزیستی قدرت‌های بزرگ در عصر جدید هموار کنند.

در همین راستا ترامپ نیز گفت: روابط بسیار خوبی با رئیس‌جمهور چین دارم و آینده‌ای عالی خواهیم ساخت.

وی بار دیگر مدعی شد: روابط چین و آمریکا بهتر از هر زمان دیگری خواهد شد.

ترامپ در ادامه به تمجید از کشور میزبانش پرداخت و گفت: چین در حال انجام کار فوق‌العاده‌ای است.

وی در ادامه، همتای چینی اش را ستود و افزود: شما رهبر فوق‌العاده‌ای هستید؛ هرچند برخی افراد از این جمله ام، خوششان نمی‌آید.

کد مطلب 6829573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      2 3
      پاسخ
      فارغ ازدیدگاههای کشورچین به منافع کوتاه مدت میان مدت وبلندمدت خویش درمنطقه خلیج فارس وغرب آسیاوبخصوص دررابطه باایران هرگونه امتیازدهی وکنارآمدن باشخص دروغگوومنفورجانی وسفاک متوهمی چون دونالد ترامپ بزرگترین اشتباه تاریخی چینی هاخواهدبود!!!اساساچیزی به نام ایالات متحده آمریکابدون وجودصهیونیسم بین اللملی دربطن وکالبد وروح یانکی وجودخارجی ندارد!!!آنهانه به قول وقرارونه به معاهدات هیچگونه ارزشی قایل نیستندوقطعادروقت مناسب کلاه گشادی برسرچینی هاخواهندگذاشت!!!!همه چیزآمریکابسط وتوسعه صهیونیسم است ولاغیر
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      0 3
      پاسخ
      استقبال سرد از ترامپ نشون میده که تهدید چین هم بیفایده است و آمریکا در شرق آسیا محلی از اعراب ندارد
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ترامپ بی عقل بی شعور را آدم نمیتوان حساب کرد او خوی وحشیگری درندگی دارد تا انسانیت ادب اخلاق ! خاک بر سر امریکا که این پرزدنتش هست!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه