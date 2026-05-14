چین: اولویت اصلی جلوگیری از بازگشت درگیری با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سفارت چین در واشنگتن در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که در رابطه با ایران، اولویت مبرم در حال حاضر، جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها و از سرگیری جنگ با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن است.

این درحالی است که «مارکو روبیو»، وزیر امورخارجه آمریکا نیز همزمان در گفتگو با فاکس‌نیوز اعلام کرد که واشنگتن در تلاش است پکن را متقاعد کند تا با مداخله و اعمال فشار بر ایران، این کشور را وادار به عقب‌نشینی از اقدامات خود در تنگه هرمز و آب‌های خلیج فارس کند.

روبیو گفت: آمریکا به صراحت به چین اعلام کرده که هرگونه حمایت از ایران به روابط دوجانبه واشنگتن و پکن آسیب جدی وارد می کند.

این مقام آمریکایی، موضوع ادعایی حمایت چین از ایران را تکرار کرد و گفت که این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی در مذاکرات تجاری آتی با پکن مطرح خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که هدف کلی آمریکا مدیریت اختلافات با چین برای اجتناب از جنگ و حفظ ثبات جهانی است.