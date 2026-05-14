۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۵

ترامپ: مشتاق برقراری روابط گسترده تجاری با چین هستیم

در شرایطی که سیاست های تعرفه ای کاخ سفید روابط پکن و واشنگتن را با چالش مواجه کرده است رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مشتاق برقراری روابط گسترده تجاری با چین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست مطبوعاتی مشترک با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین اعلام کرد: مشتاق برقراری روابط تجاری گسترده با چین هستیم و معتقدیم روابط میان واشنگتن و پکن بهتر از هر زمان دیگری خواهد شد.

وی افزود: به آینده‌ای مثبت و شکوفا میان واشنگتن و پکن امیدوار هستیم. روابط میان آمریکا و چین بهتر از هر زمان دیگری خواهد شد.

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در این نشست مطبوعاتی مشترک گفت: پکن و واشنگتن می‌توانند همراه با یکدیگر به موفقیت دست یابند و روابط دو کشور باید بر پایه شراکت بنا شود؛ منافع مشترک میان دو طرف بیشتر از اختلافات است.

وی افزود: مسئله تایوان مهم‌ترین موضوع در روابط چین و آمریکا است. هرگونه مدیریت نادرست مسئله تایوان ممکن است به درگیری میان چین و ایالات متحده منجر شود و باعث تیره شدن شدید روابط دو کشور گردد. استقلال تایوان و صلح در تنگه تایوان قابل جمع نیستند. مدیریت صحیح مسئله تایوان به حفظ ثبات روابط چین و آمریکا کمک می‌کند. گفت‌وگو بهترین گزینه برای حل اختلافات باقی‌مانده با طرف آمریکایی است.

رئیس جمهوری چین گفت: تقابل میان چین و آمریکا به زیان متقابل منجر خواهد شد و حفظ صلح در تنگه تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن و واشنگتن است.

شی جین پینگ تصریح کرد: در خصوص روابط تجاری و اقتصادی میان چین و آمریکا، گفت‌وگو و مشورت بر پایه برابری تنها گزینه درست برای حل اختلافات و تنش‌ها است. اساس روابط تجاری و اقتصادی میان چین و ایالات متحده، منافع و سود متقابل است. واقعیت‌ها بارها ثابت کرده‌اند که در جنگ‌های تجاری هیچ برنده‌ای وجود ندارد.

رئیس جمهوری آمریکا برای سفری سه روزه، چهارشنبه به پکن سفر کرد.

