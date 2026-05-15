خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گردشگری یکی از چهار مزیت اصلی اقتصادی استان سمنان در کنار صنعت، معدن و کشاورزی است که هزاران نفر در طول سال از آن ارتزاق می کنند اهمیت گردشگری در استان سمنان را آنجا می توان دریافت که سالانه فقط ۲۰ میلیون زائر رضوی از این استان تردد می‌کنند تا خود را به مشهد مقدس برسانند.

یکی از بخش‌هایی که استان سمنان در قیاس با استان های گردشگر پذیر دیگر نتوانسته توفیقاتی در خور شایستگی داشته هایش کسب کند، جلب جهانگردان است. به عقیده کارشناسان ثبت جهانی میراث فرهنگی و ظرفیت های گردشگری می تواند به این مقوله کمک شایانی کند.

این روزها دوباره بحث جهانی شدن در میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان پر رنگ شده است، روستای قلعه بالای بیارجمند به جرات می توان گفت یکی از زیباترین روستاهای ایران که به ماسوله کویر هم معروف است در راه جهانی شدن پیش می رود روستایی که دوبار دیگر هم پرونده جهانی شدن آن به یونسکو ارسال شد اما هر دوبار به خاطر کمبودها برگشت خورد.

فقدان نیروهای امدادی مانند هلال احمر، تابلوهای دوزبانه، پوشش اینترنت مناسب، پوشش درمانی و خانه بهداشت، دسترسی حمل و نقل و تورلیدر دو زبانه و وبسایت دوزبانه و ... از جمله کمبودهای پرونده های قبلی قلعه بالا بود اما حالا مسئولان می گویند که همه اینها را برطرف کرده اند.

آماده جشن جهانی شدن

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پرونده روستای هدف گردشگری قلعه بالا به سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ارسال می شود، گفت: امسال قرار است هشت پرونده به این سازمان جهانی ارسال شود که روستای قلعه بالا نیز در آن فهرست قرار دارد.

جلال تاجیک با بیان اینکه امسال احتمال بسیار زیاد در تابستان جهانی شدن قلعه بالا را جشن می گیریم، بیان کرد: در بین هشت پرونده ثبت جهانی که از ایران ارسال می شود قلعه بالای بیارجمند با اختلاف توانسته بهترین معیارها و بهترین پرونده را داشته باشد و به همین دلیل بسیار امیدوار هستیم.

وی با بیان اینکه این ثبت جهانی بسیار می تواند در تحول اقتصادی، گردشگری، گردشگر پذیری، توریسم و توسعه مشاغل مرتبط با گردشگری و همچنین اقتصاد بومی و اشتغال زایی موثر باشد، افزود: بسیار امیدواریم که این روستای هدف گردشگری به زودی بین المللی شود.

شانس بالایی داریم

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه موفقیت قلعه بالا در تحقق المان های مورد نیاز ثبت جهانی چشم گیر بوده که باید از دست اندرکاران آن قدردانی کرد، بیان داشت: بالاترین امتیاز در شاخص های جهانی شدن در بین هشت پرونده ایران که قرار است به سازمان جهانی گردشگری ارسال شود متعلق به این روستا بوده است.

تاجیک با بیان اینکه قلعه بالا برند گردشگری بین المللی استان سمنان خواهد شد، بیان کرد: ثبت جهانی در واقع یک رویداد رقابتی در سازمان گردشگری جهانی زیر مجموعه یونسکو است که امسال ۶۶ کشور جهان، پرونده های ثبت جهانی خود در حوزه گردشگری را ارائه می دهند و از این آثار این کشورها، آثار ثبت بین المللی و جهانی معرفی خواهند شد که امیدواریم قلعه بالا در میان آنها باشد.

وی در ادامه سایت قوشه دامغان را هم یک ظرفیت و ذخیره گاه تمدنی دانست و افزود: اگر بخواهیم معادل این منطقه را در کشورمان اعلام کنیم می توانیم به سایت باستان شناسی جیرفت که در جهان معروف است اشاره کنیم اما ثبت ملی و جهانی آن نیازمند همگرایی و البته اعتبارات استانی و ملی است که آن را دنبال می کنیم.

تقویت پرونده ثبت جهانی

محمد طاهریان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روستای قلعه بالا یکی از نامزدهای کشورمان در ثبت جهانی است، گفت: برای اینکه توجهات به سمت این روستا جلب شود امسال دومین جشنواره ملی بومگردی با حضور ۳۵۰ فعال بومگردی از سراسر کشورمان در این روستا برگزار خواهد شد.

طاهریان با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه هایی همچنین می تواند در روند ثبت جهانی این روستا بسیار کمک کننده باشد، بیان کرد: خیلی اهمیت دارد که روستایی که قرار است ثبت جهانی شود، محل رجوع مسافران و گردشگران داخلی و خارجی باشد که خو. شبختانه قلعه بالا این امکان را دارد.

وی با بیان اینکه همه تلاش خود را در تقویت پرونده ثبت جهانی قلعه بالا به کار بسته ایم، افزود: روستای قلعه بالا به واسطه ویژگی های منحصر به فردی که دارد از جمله معماری و ویژگی های اقلیمی، شرایط تاریخی و فرهنگی، صنایع دستی و ... یکی از نامزدهای قوی ایران در ثبت جهانی سازمان گردشگری خواهد بود

طبیعت گردی و صنایع دستی

سید صادق رضویان رئیس میراث فرهنگی شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی قلعه بالا با تلاش شبانه روزی ۱۵ ماهه تیم میراث فرهنگی آماده شده است، گفت: حفظ بافت تاریخی و هویت فرهنگی روستا یکی از مهمترین فاکتورهایی بود که در این آماده سازی ثبت جهانی به آن توجه شده است.

رضویان به همراهی خود مردم قلعه بالا هم اشاره کرد و بیان داشت: صنایع دستی و محیط زیست دو مورد از مهمترین فاکتورهایی است که روستای قلعه بالا را برای گردشگری داخلی و خارجی بسیار جذاب می کند زیرا علاوه بر صنایع دستی زیبا، قلعه بالا در مجاورت توران، زیستگاه یوزپلنگ، زاغبور و گورخر آسیایی و... و. ملقب به سرنگتی ایران قرار دارد.

وی با بیان اینکه در قلعه بالا علاوه بر روستا گردی، بومگردی و همچنین صنایع دستی، ظرفیت های عظیمی در توسعه گردشگری طبیعی مانند پرنده نگری و ... وجود دارد که همه این موارد در پرونده ثبت جهانی این روستا گنجانده شده است.