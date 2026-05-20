  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

استان سمنان ۱۳ قلعه تاریخی دارد؛ ایجاد پایگاه ملی قلعه‌های تاریخی

استان سمنان ۱۳ قلعه تاریخی دارد؛ ایجاد پایگاه ملی قلعه‌های تاریخی

شاهرود- مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان به وجود ۱۳ قلعه تاریخی در محدوده استان اشاره کرد و گفت: با توجه به این ظرفیت پایگاه ملی قلعه‌های تاریخی در استان ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک ظهر چهارشنبه در در دومین گردهمایی روز ملی بوم‌گردی‌ها به میزبانی شاهرود و در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی به وجود بالغ بر ۱۳ قلعه تاریخی در محدوده استان سمنان اشاره کرد و افزود: این قلعه ها ظرفیت ارزشمندی برای پذیرش و جذب گردشگر محسوب می.شوند که اکثر آن ها متعلق به دوره اسماعیلیه است.

وی با تاکید به اینکه سالانه محور تهران به مشهد و بالعکس مسیر تردد میلیون ها زائر و مسافر است، ادامه داد: از این موهبت باید به نفع گردشگری بهره برد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان خواستار ایجاد پایگاه ملی قلعه های تاریخی در استان شد و تصریح کرد: این پیشنهاد به وزیر میراث فرهنگی نیز ارائه و در صورت تصویب می تواند ظرفیت ارزشمند برای حوزه گردشگری استان قلمداد شود.

تاجیک با تاکید به اینکه شش کاروانسرای استان ثبت جهانی هستند، توضیح داد: در این میان کاروانسرای تاریخی میاندشت میامی عنوان بزرگترین کاروانسرای تاریخی را در دل خود دارد.

وی قلعه بالا را یکی از روستاهای نامزد برای ثبت جهانی عنوان کرد و افزود: شاهرود نیز از جمله شهرهایی که می تواند به ظرفیت ارزشمند در این خصوص تبدیل شود و لذا می بایست بیش از پیش برای معرفی آن تلاش شود که قلعه بالا از آن جمله است.

کد مطلب 6835938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها