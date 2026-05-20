به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک ظهر چهارشنبه در در دومین گردهمایی روز ملی بوم‌گردی‌ها به میزبانی شاهرود و در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی به وجود بالغ بر ۱۳ قلعه تاریخی در محدوده استان سمنان اشاره کرد و افزود: این قلعه ها ظرفیت ارزشمندی برای پذیرش و جذب گردشگر محسوب می.شوند که اکثر آن ها متعلق به دوره اسماعیلیه است.

وی با تاکید به اینکه سالانه محور تهران به مشهد و بالعکس مسیر تردد میلیون ها زائر و مسافر است، ادامه داد: از این موهبت باید به نفع گردشگری بهره برد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان خواستار ایجاد پایگاه ملی قلعه های تاریخی در استان شد و تصریح کرد: این پیشنهاد به وزیر میراث فرهنگی نیز ارائه و در صورت تصویب می تواند ظرفیت ارزشمند برای حوزه گردشگری استان قلمداد شود.

تاجیک با تاکید به اینکه شش کاروانسرای استان ثبت جهانی هستند، توضیح داد: در این میان کاروانسرای تاریخی میاندشت میامی عنوان بزرگترین کاروانسرای تاریخی را در دل خود دارد.

وی قلعه بالا را یکی از روستاهای نامزد برای ثبت جهانی عنوان کرد و افزود: شاهرود نیز از جمله شهرهایی که می تواند به ظرفیت ارزشمند در این خصوص تبدیل شود و لذا می بایست بیش از پیش برای معرفی آن تلاش شود که قلعه بالا از آن جمله است.