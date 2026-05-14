کیفرخواست صادق زیباکلام صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته و در پی مصاحبه صادق زیبا کلام با خبرگزاری آنا (برنامه پل حافظ)، دادستانی تهران علیه نامبرده و رسانه منتشرکننده اظهارات وی اعلام جرم کرد.

پس از تشکیل پرونده قضایی برای نامبردگان، متهمان به مرجع قضایی مراجعه کردند و پس از اخذ دفاعیات، تفهیم اتهام شدند.

در نهایت با توجه به مستندات و تحقیقات صورت‌گرفته قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده صادر شد.

همچنین قرار نظارت قضایی ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه به صادق زیباکلام تفهیم و ابلاغ شد.