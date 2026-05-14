۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۷

کیفرخواست صادق زیباکلام صادر شد

صادق زیباکلام از هرگونه فعالیت رسانه‌ای به مدت سه ماه منع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته و در پی مصاحبه صادق زیبا کلام با خبرگزاری آنا (برنامه پل حافظ)، دادستانی تهران علیه نامبرده و رسانه منتشرکننده اظهارات وی اعلام جرم کرد.

پس از تشکیل پرونده قضایی برای نامبردگان، متهمان به مرجع قضایی مراجعه کردند و پس از اخذ دفاعیات، تفهیم اتهام شدند.

در نهایت با توجه به مستندات و تحقیقات صورت‌گرفته قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده صادر شد.

همچنین قرار نظارت قضایی ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه به صادق زیباکلام تفهیم و ابلاغ شد.

محمد رضازاده

    • عباس IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      همین فقط ؟؟!!!! اثراتی که حرفاشون روی جامعه و جوانهای خام می ذاره تا کشور رو به آشوب بکشونن و تضعیف کنه رو پس کی باید جوابگو باشه؟
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      خب بعد از سه ماه دوباره شروع می‌کنه .
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      خسته نباشید خیلی محکم بود .😂
    • صادق IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      افرادی مانند زیباکلام صرفا حرف میزنندتادیده وشنیده شوندوسخنانشون هیچ پایه واساس منطقی نداره.مصالح مملکت وملت بازیچه حالات روانپریشانه معدودافراد نیست که چنین گستاخانه جولان دهند
    • مهدی IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      با اکثر حرفها و تحلیل های زیباکلام مخالف هستیم، دادستان تهران هم لطف کنند و همه را بازداشت و زندانی کنند تا هم خیال خودش و هم مردم را راحت کنند والسلام، خداوند متعال همه ما را عاقبت به خیر کند انشاءالله.
    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      واقعا مسخره است.؟
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      بفکر راه حل تورم و گرانی و نان مردم باشید
    • اردلان IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      خب خداروشکر یکی دیگه از مشکلات کشور حل شد
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      چرا باید قوانین محکمی در رابطه با ..برهم زنندگان امنیت روانی و اجتماعی جامعه نباشد .و یا اجرا نشود..که چنین افرادی هر چند گاه بتوانند. با کشور بازی کنند?!!

