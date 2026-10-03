به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام محمد کنارکوه صبح شنبه با حضور در هیئت مذهبی و موکب عشاق‌العباس(ع) شهر دیلم، از برنامه «شنبه‌های ام‌البنینی(س) این هئیت بازدید کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم در این بازدید، ضمن دیدار و گفت‌وگو با مسئولان و خادمان هیئت، فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و برنامه‌های اجراشده در قالب شنبه‌های ام‌البنین(س) مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام کنارکوه در این دیدار، از تلاش‌های خادمان این مجموعه در برگزاری برنامه‌های مذهبی و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) تقدیر و بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی و مردمی تأکید کرد.