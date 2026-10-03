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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

«شنبه‌های ام‌البنینی» در دیلم؛تداوم فعالیت‌های فرهنگی هیئت عشاق‌العباس

«شنبه‌های ام‌البنینی» در دیلم؛تداوم فعالیت‌های فرهنگی هیئت عشاق‌العباس

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم با حضور در هیئت عشاق‌العباس(ع) از برنامه «شنبه‌های ام‌البنینی(س)» بازدید کرد و بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی این هیئت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام محمد کنارکوه صبح شنبه با حضور در هیئت مذهبی و موکب عشاق‌العباس(ع) شهر دیلم، از برنامه «شنبه‌های ام‌البنینی(س) این هئیت بازدید کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم در این بازدید، ضمن دیدار و گفت‌وگو با مسئولان و خادمان هیئت، فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و برنامه‌های اجراشده در قالب شنبه‌های ام‌البنین(س) مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام کنارکوه در این دیدار، از تلاش‌های خادمان این مجموعه در برگزاری برنامه‌های مذهبی و ترویج معارف اهل‌بیت(ع) تقدیر و بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی و مردمی تأکید کرد.

کد مطلب 6966198

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