۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۱

ورود گرد و غبار و کاهش دمای ۸ درجه‌ای از جمعه در استان ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از ورود گرد و غبار و کاهش دمای ۸ درجه‌ای از جمعه در استان ایلام خبر داد.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار از احتمال ورود توده گرد و غبار به استان از روز جمعه خبر داد و گفت: امروز جو پایدار است، اما در برخی ساعات افزایش سرعت باد و غبار رقیق را تجربه خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به وزش باد شدید در عراق و سوریه، احتمال فعال شدن کانون‌های گرد و خاک وجود دارد که در اواخر روز جمعه وارد استان می‌شود و هوای غبارآلودی را برای روز شنبه به همراه دارد.

کارشناس هواشناسی در ادامه از احتمال بارش‌های پراکنده نیز خبر داد: عبور سامانه ناپایدار در روزهای جمعه و شنبه می‌تواند منجر به رگبارهای پراکنده در اواخر این روزها شود که در نواحی شمالی استان ممکن است موجب آبگرفتگی‌های مقطعی گردد.

وی در پایان درباره تغییرات دما توضیح داد: دمای هوا از امروز تا روز شنبه حدود ۵ تا ۸ درجه کاهش خواهد یافت.

