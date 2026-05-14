شریفی: اصفهان نسخه تازه مهار بحران انرژی را اجرا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امید شریفی صبح پنجشنبه در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان اظهار کرد: شورای انرژی استان با ریاست معاونت اقتصادی استانداری و دبیری اتاق بازرگانی، به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و هدف آن تنها اجرای دستورالعمل‌های فصلی وزارتخانه‌ها نیست، بلکه طراحی راهکارهای عملیاتی و ساختاری برای عبور از بحران ناترازی انرژی است.

وی با اشاره به نقش فناوری در کاهش فشار بر شبکه برق افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده، اجرای طرح «رویت‌پذیری مصرف» در شهرک‌های صنعتی است که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان عملیاتی شده و امکان پایش لحظه‌ای مصرف برق را برای واحدهای تولیدی فراهم می‌کند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اصفهان ادامه داد: در قالب این طرح، نرم‌افزاری ویژه روی تلفن همراه مدیران واحدهای صنعتی نصب شده که از طریق آن می‌توانند وضعیت مصرف خود را رصد کرده و پیش از رسیدن به محدوده بحرانی، مصرف را مدیریت کنند تا از قطع کامل برق جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اجرای آزمایشی این طرح در شهرک صنعتی نجف‌آباد نتایج قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: از میان ۳۳ واحد صنعتی این شهرک، ۲۸ واحد توانستند با استفاده از مدیریت مشارکتی، میزان قطعی برق خود را در زمان اوج مصرف از ۱۶ ساعت به ۱۰ ساعت کاهش دهند.

شریفی با تأکید بر اینکه خدمات پایه این سامانه برای صنایع رایگان ارائه می‌شود، گفت: این سامانه علاوه بر هشدار ناترازی، امکاناتی نظیر محاسبه خرید برق از بورس انرژی و تحلیل الگوی مصرف را نیز در اختیار واحدهای صنعتی قرار می‌دهد.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح صدور گواهی انطباق انرژی ساختمان‌ها در اصفهان خبر داد و اظهار کرد: این طرح برای نخستین‌بار در کشور در اصفهان اجرا می‌شود و ساختمان‌هایی که استانداردهای مصرف انرژی را رعایت کرده باشند، پس از ممیزی انرژی، گواهی ویژه دریافت خواهند کرد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان افزود: در این طرح، شاخص‌هایی مانند کیفیت عایق‌بندی، نوع پنجره‌ها، میزان اتلاف انرژی و استانداردهای مصرف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا فرهنگ بهره‌وری انرژی در ساخت‌وسازهای جدید و پروژه‌های مسکن تقویت شود.

وی در ادامه به برخی اقدامات عملیاتی استان برای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: طرح تعویض پنج هزار موتور کولر در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود این طرح در مراحل بعدی تا ۱۵ هزار دستگاه توسعه پیدا کند.

شریفی خاطرنشان کرد: رویکرد استان در مدیریت ناترازی انرژی، متوقف کردن تولید یا اعمال خاموشی‌های گسترده نیست، بلکه تلاش می‌شود با جلب مشارکت مردم، صنایع و بخش خصوصی، مصرف انرژی به‌صورت هوشمند مدیریت شود تا کمترین آسیب به اقتصاد و معیشت مردم وارد شود.