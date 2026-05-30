۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

آغاز پذیرش حضوری دانش‌آموزان دبیرستان پلیس از ۱۰ خرداد

فرآیند تشکیل پرونده و انجام مراحل پذیرش دانش‌آموزان پایه نهم در دبیرستان پلیس از روز یکشنبه ۱۰ خردادماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرستان پلیس در اطلاعیه‌ای از آغاز مراجعه حضوری داوطلبان برای تشکیل پرونده و انجام مراحل پذیرش خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، دانش‌آموزان پایه نهم که پیش‌ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، از روز یکشنبه ۱۰ خردادماه می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ با مراجعه به مراکز گزینش و استخدام فراجا در استان‌های تهران، البرز و قم، مراحل پذیرش را پیگیری کنند.

مطابق اعلام صورت‌گرفته، محل مراجعه متقاضیان در استان تهران، ساختمان مرکز گزینش و استخدام فراجا واقع در میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سمیه، نبش تقاطع نجات‌الهی و سمیه است. همچنین داوطلبان در استان البرز باید به اداره گزینش و استخدام استان در کرج و متقاضیان استان قم به اداره گزینش و استخدام استان در ساختمان معاونت اجتماعی مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه، ارائه اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه دانش‌آموز، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی والدین، چهار قطعه عکس ۴×۳، کارنامه نیمسال اول پایه نهم، گواهی احراز سکونت، یک عدد پوشه سفید و کد رهگیری پیش‌ثبت‌نام الزامی است.

دبیرستان پلیس تأکید کرده است که حضور شخص دانش‌آموز در زمان تشکیل پرونده الزامی بوده و هرگونه نقص در مدارک می‌تواند روند پذیرش را با مشکل مواجه کند.

