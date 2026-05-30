به گزارش خبرنگار مهر، دبیرستان پلیس در اطلاعیه‌ای از آغاز مراجعه حضوری داوطلبان برای تشکیل پرونده و انجام مراحل پذیرش خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، دانش‌آموزان پایه نهم که پیش‌ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، از روز یکشنبه ۱۰ خردادماه می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ با مراجعه به مراکز گزینش و استخدام فراجا در استان‌های تهران، البرز و قم، مراحل پذیرش را پیگیری کنند.

مطابق اعلام صورت‌گرفته، محل مراجعه متقاضیان در استان تهران، ساختمان مرکز گزینش و استخدام فراجا واقع در میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سمیه، نبش تقاطع نجات‌الهی و سمیه است. همچنین داوطلبان در استان البرز باید به اداره گزینش و استخدام استان در کرج و متقاضیان استان قم به اداره گزینش و استخدام استان در ساختمان معاونت اجتماعی مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه، ارائه اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه دانش‌آموز، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی والدین، چهار قطعه عکس ۴×۳، کارنامه نیمسال اول پایه نهم، گواهی احراز سکونت، یک عدد پوشه سفید و کد رهگیری پیش‌ثبت‌نام الزامی است.

دبیرستان پلیس تأکید کرده است که حضور شخص دانش‌آموز در زمان تشکیل پرونده الزامی بوده و هرگونه نقص در مدارک می‌تواند روند پذیرش را با مشکل مواجه کند.