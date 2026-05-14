محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با اجرای طرح تجهیز و بهره‌برداری از دو حلقه چاه در مناطق ده‌پهن و نوکان، ظرفیت تأمین و توزیع آب شهر کرمانشاه به میزان ۷۰ لیتر در ثانیه افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در راستای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و تأمین پایدار آب در فصل گرما، عملیات تجهیز چاه شماره ۱۷ ده‌پهن به طور کامل انجام شد و این چاه وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: برای راه‌اندازی این چاه، الکتروموتور ۱۱۰ کیلوواتی و پمپ ۳۷۴/۱۰ نصب شده و این مجموعه اکنون با دبی ۴۰ لیتر در ثانیه، بخشی از منابع آبی بالادست تصفیه‌خانه شهید نظری را تقویت می‌کند.

سلطانیان همچنین از بازگشت چاه نوکان به مدار بهره‌برداری خبر داد و بیان کرد: پس از بروز نقص فنی و آسیب دیدن الکتروپمپ شناور این چاه، نیروهای واحد تأسیسات با تلاش مستمر و شبانه‌روزی عملیات تعمیر و تجهیز مجدد آن را به سرانجام رساندند.

وی ادامه داد: چاه نوکان با برخورداری از موتور ۷۳ کیلوواتی و استقرار در عمق ۹۶ متری، توان تأمین ۳۰ لیتر آب در ثانیه را دارد و آب مورد نیاز شهرک‌های دانش و نوکان با جمعیتی بیش از پنج هزار نفر را تأمین می‌کند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان با تقدیر از تلاش کارکنان حوزه بهره‌برداری و تأسیسات آب، تأکید کرد: اجرای این اقدامات با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان و جلوگیری از بروز تنش آبی در روزهای گرم سال انجام شده است.