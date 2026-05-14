۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

ارزش تراشه ساز کره‌ای هزار میلیارد دلار می شود

ارزش شرکت کره ای SK Hynix در بازار به رقم یک هزار میلیارد دلار نزدیک می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که چند هفته قبل سامسونگ الکترونیکس دیگر شرکت کره ای این نقطه عطف را پشت سر گذاشت زیرا تقاضا برای هوش مصنوعی در اماکنی مانند کره جنوبی در قلب آسیا در حال رشد است.

ارزش سهام SK Hynix در سال جاری میلادی بیش از ۲۰۰ برابر شده، آنهم در حالیکه در ۲۰۲۵ میلادی این شاخص به دلیل افزایش تقاضا در ارتباط با تراشه های حافظه معمولی و همچنین تراشه حافظه پهنای باند(HBM)که در سرورهای هوش مصنوعی به کار می رود، ۲۷۴ درصد رشد کرده بود.

اگر ارزش SK Hynix هم مانند سامسونگ از هزار میلیارد دلار فراتر رود، کره جنوبی به نخستین کشور غیر از آمریکا تبدیل می شود که بیش از یک شرکت با چنین ارزش کلانی دارد.

ارزش این شرکت کره ای ۱۶ ماه قبل ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما اکنون ارزش آن به نزدیک ارزش شرکت والمارت و برکشایر هاتاوی رسیده است.

شیوا سعیدی

