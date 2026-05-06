به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارزش بازاری سهام سامسونگ از مرز یک هزار میلیارد دلار گذشت و به دومین شرکت آسیایی پس از TSMC تبدیل شد که به این نقطه عطف می رسد.

سامسونگ الکترونیکس بزرگترین تراشه حافظه ساز جهان به حساب می آید که در اوایل صبح چهارشنبه به وقت سئول ارزش آ به ۱۵۰۰ هزار میلیارد وون(۱.۰۳ هزار میلیارد دلار) رسید که دلیل اصلی این روند به رشد سهام شرکت های هوش مصنوعی در آمریکا مربوط است.

ارزش سهام شرکت سامسونگ در ساعت ۹:۵۲ دقیقه به وقت سئول( ۰۰:۵۲ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ) ۱۲ درصد رشد کرد.