۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

هوش مصنوعی برای یک پلتفرم انیمیشن کوتاه می سازد

هرچند ممکن است هالیوود رفتارهای متناقضی درباره استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوا داشته باشد اما به نظر می رسد پلتفرم پخش محتوای نتفلیکس آماده استفاده از این فناوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش ها این پلتفرم یک استودیو جدید به نامINKubator راه اندازی کرده که تخصص آن ایجاد محتوا با هوش مصنوعی مولد است. با توجه به فهرست های مشاغل فعلی این شرکت برای تیم مذکور، به نظر می رسد استودیو محتوای انیمیشنی کوتاهی بر محور جریان های کاری و ابزارهای هوش مصنوعی می سازد.

با توجه به آنکه INKubator همچنان در حال استخدام سمت های کلیدی مانند رئیس فناوری است، احتمالا مدتی طول می کشد تا کاربران بتوانند تولیدات گروه را تماشا کنند. به نظر می رسد در آغاز هدف گروه ساخت انیمیشن های کوتاه و محتوای خاص است اما احتمال می رود نتفلیکس بلندپروازی های بزرگتری برای این استودیو داشته باشد.

طبق فهرست شغلی منتشر شده، این تیم تصمیم دارد آرد در آینده فرم محتوای کوتاه را به محتوای بلند تبدیل کند.

بنابراین تعجبی ندارد این سرویس پخش محتوا چنین مسیری را در پیش گرفته زیرا نتفلیکس هیچ گاه درباره استقبال از هوش مصنوعی ابایی نداشته است. این شرکت هم اکنون از هوش مصنوعی در تبلیغاتش استفاده می کند و استارت آپی در این زمینه به نام InterPositive را ادغام کرده است.

با توجه به تمرکز اپلیکیشن موبایل نتفلیکس روی ویدیوهای عمودی، به نظر می‌رسد بهترین مکان برای قرار دادن آن دسته از محتواهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی مولد باشد که از استودیو INKubatorتولید می شوند.

شیوا سعیدی

