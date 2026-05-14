خالی شدن شیرخوارگاه البرز پس از ۱۲ سال

به گزارش خبرنگار مهر، وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز، پیش از ظهر امروز ۲۴ اردیبهشت ماه، در یکصد و پنجمین جلسه ستاد مدیریت محله محور قرارگاه اجتماعی استان البرز، به ریاست استاندار البرز، با حضور سید جواد حسینی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مدیران ارشد استان، در سالن شهدای دولت استانداری البرز با اشاره به فاصله کوتاه دو سفر استانی، از تحقق مصوبات و اقدامات عملی چشمگیری در این بازه زمانی خبر داد و اظهار داشت: با تلاش همکاران و گروه‌های جهادی، موفق شدیم ۵ میلیارد تومان کمک هزینه درمان و ۶ میلیارد تومان کمک هزینه تحصیلی در مقاطع دانش‌آموزی و دانشجویی به مددجویان تقدیم کنیم که این میزان نشان‌دهنده رشد بالای ۶۰ درصدی نسبت به دوره قبل است.

وی با اشاره به چالش مسکن به عنوان یکی از مشکلات اساسی جامعه هدف، افزود: در حوزه مسکن، ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن و ۱۰ میلیارد تومان نیز کمک بلاعوض در اختیار مددجویان قرار گرفته است. متأسفانه ۳۶ واحد مسکونی از مددجویان در حوادث مختلف دچار آسیب شده و ۹۰ مورد نیز در حوزه اشتغال با مشکل مواجه بودند که خوشبختانه با ظرفیت‌های ایجادشده، این مشکلات در حال رفع است.

مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به تحولی بزرگ در حوزه فرزندخواندگی استان گفت: برای اولین بار موفق شدیم تمام پرونده‌های فرزندخواندگی را به‌روز رسانی کنیم. ابتدای سال ۱۴۰۴، پرونده‌های مربوط به سال ۹۸ را رسیدگی می‌کردیم، اما امروز پرونده‌های سال ۱۴۱۴ (افق آینده) نیز در مسیر فرزندخواندگی قرار گرفته است. در اسفند ماه، شیرخوارگاه امام علی(ع) استان البرز که از زمان جنگ (۱۲ سال پیش) دارای فرزند بود، برای اولین بار کاملاً خالی شد و این یک اتفاق بسیار ارزشمند بود.

محمدی فلاح در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اورژانس اجتماعی اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه و مصوبات قرارگاه اجتماعی، برای اولین بار اورژانس اجتماعی در دهه مبارکه فجر افتتاح شد. همچنین اورژانس اجتماعی شهرستان اشتهارد با توجه به شرایط خاص آن منطقه، برنامه‌ریزی شده و ان‌شاءالله در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.

این مقام مسئول در پایان اضافه کرد: ۷ مرکز مطالعاتی به اورژانس اجتماعی شهرستان فردیس اختصاص یافته و کارهای مربوط به شهرستان نظرآباد نیز انجام شده است. نکته حائز اهمیت اینکه مصوبه اورژانس اجتماعی از طریق شهرداری‌ها برای اولین بار در قرارگاه اجتماعی استان محقق شد که جای تقدیر دارد.