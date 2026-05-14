فرماندار دیلم: تجهیزات و امکانات هلال احمر در شهرستان ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار، اسماعیل کاظمی صبح پنجشنبه در نشست با سرپرست، کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر دیلم به مناسبت هفته هلال احمر ضمن تبریک این هفته و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی امدادگران، از این نیروها بهعنوان فرشتههای نجات مردم یاد کرد.
وی با اشاره به حضور مؤثر این نهاد در سوانح جادهای و حملات اخیر دشمن آمریکایی-صهیونی، افزود: انجام ۲۶ مأموریت تصادف جادهای از سال گذشته تاکنون و ۲۲ مورد ارزیابی محل برخورد پرتابهها در جریان جنگ رمضان، نشان داد که این جمعیت از ارکان اصلی مدیریت بحران شهرستان است.
اجرای پویش «ارمغان مهر»
فرماندار دیلم با تقدیر از روحیه فداکارانه امدادگران تصریح کرد: نیروهای هلال احمر در سختترین شرایط، بدون چشمداشت و تنها با انگیزه انسانی برای کاهش آلام مردم میکوشند و این روحیه ارزشمند، سرمایه اجتماعی بزرگی برای این نهاد مردمی به شمار میرود.
کاظمی در ادامه به خدمات حمایتی این مجموعه پرداخت و گفت: پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیون تومان کمکهزینه درمانی به بیماران نیازمند و اجرای پویش «ارمغان مهر» با توزیع ۵۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار، تنها بخشی از تلاشها و اقدامات بشردوستانه این مجموعه است.
ارتقای توان لجستیکی
وی بهروزرسانی بانک امانات تجهیزات پزشکی و ارتقای توان لجستیکی را اقدامی راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: اضافه شدن خودروی هایلوکس، لیفتراک و دیگر ملزومات امدادی، سرعت و قدرت واکنش این جمعیت را در بحرانها به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
محمدمهدی دشتی سرپرست هلال احمر دیلم نیز در این دیدار، ضمن گرامیداشت هفته هلال احمر، گزارشی از عملکرد و برنامههای پیش روی این شعبه ارائه کرد.
در پایان این نشست، کارت عضویت افتخاری جمعیت هلال احمر از سوی سرپرست این شعبه به فرماندار دیلم اهدا شد.
