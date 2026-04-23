به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مقومی اظهار کرد: در این ایام به‌منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر زائران و مجاوران بارگاه نورانی حضرت ثامن‌الائمه (ع) از فضای معنوی و ملکوتی حرم مطهر رضوی، ویژه‌برنامه‌های قرآنی متنوعی در این آستان مقدس، در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی تصریح کرد: جشنواره قرآنی امام رضا (ع) با عنوان «رایحه رضوان»، یکی از برنامه‌های قرآنی حرم مطهر رضوی ویژه زائران در ایام دهه کرامت است که ویژه مقاطع سنی مختلف کودکان، نوجوان و بزرگسالان برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: این جشنواره در رشته‌های متنوع قرآنی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان از سی‌ام فروردین تا ۹ اردیبهشت می‌توانند همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر با مراجعه به میزهای خدمت در ۴ بست اصلی حرم مطهر رضوی، در این جشنواره شرکت کنند.

مقومی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های قرآنی ایام دهه کرامت رضوی برپایی نمایشگاه «رهبر قرآنی» است که این نمایشگاه از اول تا دهم اردیبهشت در محل دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود و در آن فعالیت‌های قرآنی رهبر معظم انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) در طول حیاتشان، به تصویر کشیده می‌شود.

رئیس اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی عنوان کرد: رویداد بین‌المللی اذان فاخر رضوی با عنوان «گلبانگ حرم» از دیگر برنامه‌های دارالقرآن الکریم حرم مطهر حضرت رضا (ع) است که دارای دو محور از جمله شناسایی و انتخاب مؤذنان برتر و تولید نغمه‌های ممتاز اذان متناسب با حرم مطهر رضوی است که این رویداد از دهه کرامت آغاز می‌شود و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: برگزاری محفل قرآنی ویژه کودکان از پنجم تا دهم اردیبهشت‌ماه عصرها از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ در محل دارالقرآن الکریم و برگزاری محفل قرآنی ویژه نوجوانان در همین تاریخ و همین ساعت همراه با شرح احادیث عیون اخبارالرضا (ع) در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد، از دیگر برنامه‌های قرآنی دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی در این ایام فرخنده است.

مقومی ابراز کرد: برگزاری کرسی تلاوت رضوی هر روز از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ در رواق امام خمینی (ره)، برگزاری محفل قرآنی خواهران روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه بعد از نماز ظهر و عصر در رواق حضرت زهرا (س) و میزبانی از جلسات سنتی قرآن با عنوان «جلسات نورانی در حریم قدس» از دیگر برنامه‌های قرآنی حرم امام رضا (ع) در دهه کرامت است.

رئیس اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی اظهار کرد: در روز چهارشنبه نهم اردیبهشت و یازدهم ذیقعده که مصادف با سالروز میلاد حضرت رضا (ع) است نیز کرسی تلاوت رضوی به صورت ویژه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در رواق امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: «فرشتگان مقاومت» عنوان یکی دیگر از ویژه برنامه‌های قرآنی حرم مطهر رضوی است که روز شنبه پنجم اردیبهشت با حضور ۱۲ هزار نونهال قرآنی در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

مقومی، در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه «طلیعه کرامت» از هشتم تا یازدهم اردیبشهت در صحن پیامبر اعظم (ص)، اظهار کرد: در این نمایشگاه غرفه‌ای نیز به اداره دارالقرآن و معرفی و انجام فعالیت‌های این اداره اختصاص دارد.

رئیس اداره دارالقرآن حرم امام رضا (ع)، با بیان اینکه تمامی برنامه‌ها به‌منظور خدمت به زائران حرم مطهر رضوی انجام می‌شود، گفت: برنامه‌های دهه کرامت بدون فراخوان و به‌منظور استفاده از ظرفیت زائران و خدمت به ایشان برگزار می‌شود و تنها برای جشنواره قرآنی امام رضا (ع) از قبل فراخوان داشته‌ایم.