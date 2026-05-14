رهاسازی ۲.۲ میلیارد مترمکعب حق آبه به سمت دریاچه ارومیه

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی افزایش بارش ها و بهبود وضعیت رودخانه های استان از ۲۱ بهمن ماه سال گذشته تاکنون دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب از ۸ رودخانه استان تحت عنوان حق آبه به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.

وی با اشاره به تداوم بارش ها و ذوب شدن برف ها در پی افزایش دما گفت: این رهاسازی برای بهبود دریاچه ارومیه همچنان تداوم خواهد داشت.

رستگاری سطح تراز امروز دریاچه ارومیه را ۱۲۷۱.۰۵ عنوان کرد و افزود: این میزان در مقایسه با مهرماه سال گذشته ابتدای سال آبی ۱.۵۵ متر افزایش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه در کنار بارش ها نقش مهمی در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه داشته است، اظهار کرد: با پاک سازی مسیر رودخانه‌ها از رسوبات و موانع، آب حاصل از بارندگی و روان‌آب‌ها سریع‌تر و با حجم بیشتری به پیکره دریاچه منتقل می‌شود، اقدامی که می‌تواند در بهبود تراز آبی دریاچه موثر باشد.

۳۱.۱ کیلومتر از رودخانه های آذربایجان غربی لایروبی شد

رستگاری با بیان اینکه در سال گذشته ۳۱.۱ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان لایروبی شد، گفت: همه ساله برنامه عملیاتی لایروبی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران ابلاغ می‌شود و تاکنون این برنامه عملیاتی لایروبی امسال ابلاغ نشده که در صورت ابلاغ، میزان مورد ابلاغی لایروبی خواهد شد.

وی کاهش برداشت آب از طریق انسداد چاه‌های غیرمجاز را یکی از مهم‌ترین اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه دانست و افزود: برداشت بی‌ رویه آب، سبب کاهش بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی می‌شود که کنترل این چاه‌ها می‌تواند سهم بیشتری از آب را به سمت رودخانه‌های منتهی به دریاچه هدایت کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال میزان بارش ها تاکنون به ۴۰۲ میلیمتر رسیده است، گفت: هر چند شاهد افزایش بارش ها هستیم اما هنوز وارد ترسالی نشده ایم در این راستا صرفه جویی مصرف در منابع آبی همچنان ضروری است.