به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز مرتع و مرتع‌داری در محل منطقه پرور شهرستان مهدیشهر عرصه منابع طبیعی کشور را ۱۳۵ میلیون هکتار برشمرد و بیان کرد: از این میزان ۸۳ میلیون هکتار آن مرتع است.

وی این عرصه وسیع مراتع را بستر ساز تولید غذا و ضامن امنیت زیستی دانست و ادامه داد: با درک این موضوع در شرایط جنگی مراتع کانونی برای قدرت ما محسوب می‌شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی با اشاره به تولید ۸۵ درصد محصولات غذایی در داخل کشور، اذعان داشت: به عشایر باید به عنوان کارگاه های تولیدی در خط مقدم استقلال و نماد واقعی امنیت غذایی نگاه کرد

افلاطونی با تاکید بر اینکه تقویت اقتصاد منابع طبیعی در دست پیگیری است، تصریح کرد: با اجرای طرح های چند منظوره نظیر زنبور داری، گیاهان دارویی و غیره می توان سودآوری اقتصادی مراتع را ارتقا بخشید.

وی موضوع واگذاری معدن در مراتع را دغدغه مهم مرتع داران عنوان کرد و افزود:درخواست اصلاح قانون معادن هم اکنون روی میز مجلس قرار دارد تا این واگذاری بدون آسیب به معیشت بهره برداران انجام شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی اضافه کرد: فرایند ممیزی و اجرای طرح های مرتع داری با هدف حذف بروکراسی های زائد در حال بازنگری است.

افلاطونی اظهار داشت: با توجه به تفاوت های اقلیمی تنظیم تاریخ کوچ و ورود و خروج دام به مدیریت استان ها واگذار شده است.