به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم‌ غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «میزبانی جام جهانی، برای هر کشور میزبان، تعهدی روشن ایجاد می‌کند: تضمین حضور برابر، محترمانه و بدون تبعیض همه تیم‌هایی که از مسیر رسمی فیفا به مسابقات راه یافته‌اند. ویزا، ورود، اسکان، رفت‌وآمد، حضور مقامات رسمی و شرایط اجرایی مسابقات نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی یا رفتار گزینشی علیه یک تیم ملی تبدیل شود.

تیم ملی فوتبال ایران حق حضور خود را در زمین بازی و بر اساس مقررات فیفا به دست آورده است. هرگونه مانع‌تراشی برای ورود بازیکنان، کادر فنی، مقامات فدراسیون یا اعضای ضروری کاروان ایران، نقض روح و هدف رقابت‌های جهانی و مغایر با اصول بنیادین حاکم بر ورزش بین‌المللی، از جمله برابری، عدم تبعیض و بی‌طرفی رقابت‌ها خواهد بود.

اساسنامه فیفا تبعیض علیه کشورها و اشخاص را ممنوع می‌داند. بنابراین، کشور میزبان نمی‌تواند اختلافات سیاسی، تحریم‌ها یا تصمیمات یکجانبه داخلی خود را به‌گونه‌ای اعمال کند که حق مشارکت یک تیم ملی در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان مخدوش شود.

فیفا نیز مسئولیتی مستقل دارد. اگر نهاد برگزارکننده نتواند تضمین کند که همه تیم‌های راه‌یافته، از جمله ایران، بدون تبعیض و محدودیت وارد کشور میزبان شوند و در شرایط برابر رقابت کنند، اعتبار خودِ جام جهانی آسیب می‌بیند. جهانی بودن جام جهانی با گزینش سیاسی سازگار نیست.

ورزش میدان رقابت ورزشی است، نه ادامه سیاست فشار با ابزار اداری. هرگونه محدودیت غیرقانونی علیه کاروان ایران، آزمونی جدی برای فیفا و کشور میزبان خواهد بود: یا اصل عدم تبعیض و بی‌طرفی ورزش رعایت می‌شود، یا جام جهانی در برابر سیاست‌زدگی و رفتار گزینشی آسیب جدی خواهد دید.»