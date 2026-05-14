محمود عباس: بایدن گفت توقف جنایات اسرائیل فقط با «ظهور مسیح» ممکن است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در آغاز هشتمین کنفرانس جنبش فتح که همزمان در رام‌الله، غزه، بیروت و قاهره برگزار شد، ضمن اشاره به رایزنی خود با جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا درباره تحولات فلسطین گفت: از جو بایدن خواستم اقدامات یکجانبه اسرائیل را متوقف کند، اما او پاسخ داد، این موضوع تنها پس از «ظهور مسیح» ممکن خواهد بود.

محمود عباس در ادامه سخنانش و بدون اشاره به اصرار خود برای تداوم همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی افزود: ۲۵۰۰ خانواده در نوار غزه به ‌طور کامل از فهرست ثبت احوال حذف شده‌اند و نظامیان اسرائیلی این منطقه را به منطقه‌ای فاجعه ‌زده تبدیل کرده‌اند. آنچه ملت فلسطین از سوی اسرائیل تجربه کرد، نسل ‌کشی بی‌سابقه بود.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین گفت که مسدود شدن اموال ملت فلسطین از سوی اسرائیل از پنج میلیارد دلار فراتر رفته است.

محمود عباس تأکید کرد: تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی از طرف اسرائیل را رد و تاکید می کنیم و قدس شرقی پایتخت ابدی فلسطین باقی خواهد ماند. کوچ اجباری مشابه آنچه در «نکبت» مشاهده کردیم، با ایستادگی ملت فلسطین تکرار نخواهد شد.

وی از جامعه جهانی نیز خواست برای حفاظت از قدس شرقی و وضعیت حقوقی آن فورا وارد عمل شود و گفت، اسرائیل از توافقات خود با فلسطینی‌ها شانه خالی می کند و باید همه اقدامات یکجانبه آن متوقف شود.