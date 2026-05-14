به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت مختومقلی فراغی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و قدردانی از حضور گسترده مردم و مسئولان، اظهار کرد: مردم ولایتمدار و مرزنشین این منطقه همواره در کنار انقلاب اسلامی بودهاند و در مقاطع مختلف، نقشآفرینی مؤثری داشتهاند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری آیینهای فرهنگی و ادبی افزود: برگزاری مراسم بزرگداشت مختومقلی فراغی، بیانگر عمق پیوند مردم این خطه با فرهنگ، هویت و ادبیات غنی ایرانی اسلامی است و باید این مسیر با قوت ادامه یابد.
نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مختومقلی فراغی تنها یک شاعر نیست، بلکه زبان گویای مردم ترکمن، روایتگر تاریخ، فرهنگ و رنجهای این قوم و در عین حال، نماد بیداری، عدالتخواهی و وحدت در جامعه است.
حسینی اظهار کرد: این شاعر بزرگ در دوران خود با شجاعت از عدالت، انسجام و همبستگی سخن گفت و تلاش کرد مردم را به سوی عقلانیت، معنویت و همدلی سوق دهد؛ مفاهیمی که امروز نیز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز جامعه است.
وی با تأکید بر جایگاه فراتر از قومی مختومقلی فراغی گفت: امروز این شاعر بزرگ دیگر متعلق به یک قوم خاص نیست، بلکه سرمایهای برای همه ملت ایران و حتی تمامی آزادیخواهان جهان به شمار میرود که در مسیر مبارزه با تبعیض، فساد و بیعدالتی حرکت میکنند.
نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوهتپه خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای برجسته مختومقلی فراغی، انتخاب آگاهانه زبان ترکمنی برای بیان اندیشهها بود؛ در حالی که به زبانهای فارسی و عربی تسلط داشت، اما زبان مردم را برگزید و آن را به سطحی از ادبیات فاخر ارتقا داد.
حسینی با اشاره به کارکردهای معاصر اندیشههای این شاعر افزود: اشعار مختومقلی سرشار از مفاهیمی چون وحدت، اخلاق، عدالت و معنویت است و میتواند بهعنوان الگویی موفق در حوزههای مختلف از جمله مدیریت اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: آنچه از اشعار این شاعر بزرگ میآموزیم، ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت همبستگی در جامعه است؛ موضوعی که امروز برای پیشرفت کشور و مقابله با چالشها، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
نماینده مردم شرق گلستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید بزرگداشت مختومقلی به یک روز در سال محدود شود، تأکید کرد: لازم است اندیشهها و آموزههای این شاعر در زندگی فردی، اجتماعی و مدیریتی ما جاری شود و به یک الگوی عملی تبدیل شود.
حسینی گفت: دیوان اشعار مختومقلی باید از کتابخانهها خارج شده و در متن زندگی مردم قرار گیرد تا نسلهای مختلف بتوانند با این میراث ارزشمند ارتباط برقرار کرده و از آن برای خدمت به جامعه و تقویت وحدت بهره بگیرند.
وی با تأکید بر نقش مفاخر فرهنگی در شکلگیری روحیه مقاومت و عدالتخواهی در جامعه افزود: بخش مهمی از روحیه ایستادگی و مبارزه با ظلم در میان مردم، ریشه در آموزههای بزرگان ادب و فرهنگ ایران دارد که باید این سرمایهها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
