به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم آقارکاکلی عصر پنجشنبه در آیین بزرگداشت مختومقلی فراغی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و اشاره به سخنان پیشین مسئولان، اظهار کرد: توصیهها درباره لزوم خروج این رویداد از قالب یک مراسم صرفاً سالانه، کاملاً قابل تحقق است و در همین راستا، اقدامات مهمی نیز صورت گرفته است.
وی افزود: با تلاشهای انجامشده و در سایه تعامل سازنده میان دولت و مجلس، نام و یاد مختومقلی فراغی بهعنوان «روز مختومقلی» در ۲۱ اردیبهشتماه در شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی، در هفتم اردیبهشت با امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درج نهایی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اتفاق، نشاندهنده نگاه مثبت و حمایتی حاکمیت به مفاخر فرهنگی و هویت اقوام مختلف در بستر عدالت اجتماعی است؛ رویکردی که همسو با سیاستهای کلان کشور در تقویت وحدت ملی و امنیت پایدار دنبال میشود.
آقارکاکلی با تأکید بر جایگاه وحدت در اندیشه مختومقلی فراغی اظهار کرد: این شاعر بزرگ با نگاهی انسانی و الهامبخش، همه انسانها را به نگاه برابر دعوت کرده و وحدت و همدلی را عامل اصلی عزت و پیشرفت جامعه دانسته است.
وی خاطرنشان کرد: تحقق وحدت ملی در گرو انسجام اقوام مختلف است و استان گلستان بهعنوان رنگینکمانی از اقوام، نمونهای موفق از همزیستی مسالمتآمیز و همگرایی فرهنگی در کشور محسوب میشود.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: ادامه مسیر انقلاب و تحقق اهداف آن، نیازمند همدلی میان مردم، مسئولان و نهادهای مختلف است و این همبستگی در سایه تبعیت از رهنمودهای رهبری و تلاش مشترک همه ارکان نظام محقق میشود.
آقارکاکلی با بیان اینکه امنیت و آرامش حاکم بر کشور نتیجه همین وحدت و همدلی است، افزود: برگزاری چنین آیینهایی در فضایی امن و آرام، حاصل مجاهدت نیروهای مسلح و همراهی مردم است که باید قدردان آن بود.
وی تأکید کرد: دستیابی به عدالت اجتماعی، نیازمند تعهد و وفاداری مسئولان به امانتی است که از سوی مردم به آنان سپرده شده و این مهم باید در همه سطوح مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: همه ما وظیفه داریم با تکیه بر آموزههای مفاخر بزرگی همچون مختومقلی فراغی، در مسیر خدمت صادقانه به مردم، تقویت وحدت، توسعه کشور و تحقق امنیت پایدار در ایران اسلامی گام برداریم
